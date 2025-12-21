국민이 AI 정보 오류를 바로잡는다…'찐 AI 챌린지' 캠페인

▲ 인공지능(AI) 자료화면

과학기술정보통신부는 인공지능안전연구소와 함께 국민이 안심하고 인공지능(AI)을 활용할 수 있도록 '정보 오류 없는 찐 AI 챌린지'를 내일(22일)부터 다음 달 21일까지 진행한다고 오늘 밝혔습니다.생성형 AI 모델이 사실과 다른 결과를 제공하는 것을 발견한 국민이 해당 오류 내용을 네이버 폼 또는 이메일을 통해 제출하면 인공지능안전연구소가 분야별 전문가와 함께 검증하고 AI 개발사나 AI 서비스 제공업체에 개선을 요청하게 됩니다.제출 대상은 객관적으로 검증할 수 있는 사실 관련 오류로 제한됩니다.역사·연도·지명·수치 등과 관련한 기초적인 사실, 과학·기술 분야의 검증된 이론·결과, 법령·제도 정보, 공신력 있는 통계·경제지표 등에서 오류나 오기·왜곡이 있다면 제보할 수 있습니다.캠페인이 종료된 이후 유효한 의견을 제출한 참여자 200명을 추첨해 3만 원 상당의 모바일 상품권을 증정합니다.이진수 과기정통부 인공지능정책기획관은 "AI 기본사회로 가기 위해서는 AI를 안심하고 정확하게 사용할 수 있는 환경이 매우 중요하다"며 "국민과 함께 신뢰할 수 있는 AI 환경을 만드는 첫걸음이 될 것"이라고 말했습니다.