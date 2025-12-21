장동혁 "노동신문 막지 말라는 대통령…굴종은 평화 아냐"

▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표는 노동신문 등 북한 매체에 대한 국민 접근 제한을 지적한 이재명 대통령을 겨냥해 "굴종은 평화가 아니다"라고 비판했습니다.장 대표는 오늘(21일) SNS에 "이재명 대통령은 취임하자마자 50년 동안 꺼지지 않았던 대북방송을 꺼버렸다. 대북 전단 보낸 것을 북한에 사과하고 싶다며 국민 염장을 질렀다"며, "그랬던 대통령이 북한 노동신문을 놓고는 우리 국민들이 못 보게 막지 말라고 호통쳤다"고 썼습니다.이어 "헌법을 수호해야 할 대통령이 헌법이 지향하는 자유민주적 평화통일 정신을 정면으로 거역하고 있다"며, "지금 이재명 정부가 가는 목적지는 '평화통일'이 아니라 무장해제하고 북한에 '백기투항'하는 것"이라고 주장했습니다.장 대표는 "우리 국민은 분노하고 김정은은 음흉하게 웃으며 박수치고 있다"며 "이재명 대통령, 정신 차리시라"고 덧붙였습니다.앞서 이 대통령은 지난 19일 통일부 업무보고에서 노동신문 등 북한 매체에 대한 국민 접근이 제한되는 것과 관련해 "국민을 선전·선동에 넘어갈 존재로 취급하는 것 아니냐"고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)