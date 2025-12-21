뉴스

장동혁 "노동신문 막지 말라는 대통령…굴종은 평화 아냐"

김형래 기자
작성 2025.12.21 12:28 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
장동혁 "노동신문 막지 말라는 대통령…굴종은 평화 아냐"
▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표는 노동신문 등 북한 매체에 대한 국민 접근 제한을 지적한 이재명 대통령을 겨냥해 "굴종은 평화가 아니다"라고 비판했습니다.

장 대표는 오늘(21일) SNS에 "이재명 대통령은 취임하자마자 50년 동안 꺼지지 않았던 대북방송을 꺼버렸다. 대북 전단 보낸 것을 북한에 사과하고 싶다며 국민 염장을 질렀다"며, "그랬던 대통령이 북한 노동신문을 놓고는 우리 국민들이 못 보게 막지 말라고 호통쳤다"고 썼습니다.

이어 "헌법을 수호해야 할 대통령이 헌법이 지향하는 자유민주적 평화통일 정신을 정면으로 거역하고 있다"며, "지금 이재명 정부가 가는 목적지는 '평화통일'이 아니라 무장해제하고 북한에 '백기투항'하는 것"이라고 주장했습니다.

장 대표는 "우리 국민은 분노하고 김정은은 음흉하게 웃으며 박수치고 있다"며 "이재명 대통령, 정신 차리시라"고 덧붙였습니다.

앞서 이 대통령은 지난 19일 통일부 업무보고에서 노동신문 등 북한 매체에 대한 국민 접근이 제한되는 것과 관련해 "국민을 선전·선동에 넘어갈 존재로 취급하는 것 아니냐"고 지적했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 1
김형래 기자 사진
김형래 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지