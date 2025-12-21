장동혁 "노동신문 막지 말라는 대통령…굴종은 평화 아냐"

▲ 국민의힘 장동혁 대표
국민의힘 장동혁 대표는 노동신문 등 북한 매체에 대한 국민 접근 제한을 지적한 이재명 대통령을 겨냥해 "굴종은 평화가 아니다"라고 비판했습니다.
장 대표는 오늘(21일) SNS에 "이재명 대통령은 취임하자마자 50년 동안 꺼지지 않았던 대북방송을 꺼버렸다. 대북 전단 보낸 것을 북한에 사과하고 싶다며 국민 염장을 질렀다"며, "그랬던 대통령이 북한 노동신문을 놓고는 우리 국민들이 못 보게 막지 말라고 호통쳤다"고 썼습니다.
이어 "헌법을 수호해야 할 대통령이 헌법이 지향하는 자유민주적 평화통일 정신을 정면으로 거역하고 있다"며, "지금 이재명 정부가 가는 목적지는 '평화통일'이 아니라 무장해제하고 북한에 '백기투항'하는 것"이라고 주장했습니다.
장 대표는 "우리 국민은 분노하고 김정은은 음흉하게 웃으며 박수치고 있다"며 "이재명 대통령, 정신 차리시라"고 덧붙였습니다.
앞서 이 대통령은 지난 19일 통일부 업무보고에서 노동신문 등 북한 매체에 대한 국민 접근이 제한되는 것과 관련해 "국민을 선전·선동에 넘어갈 존재로 취급하는 것 아니냐"고 지적했습니다.
(사진=연합뉴스)