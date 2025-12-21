대전·충남에 이어 부산·경남도?…23∼31일 여론조사 실시

▲ 지난해 11월 8일 경남도청에서 열린 '부산경남 행정통합 공론화위원회' 출범식.

이재명 대통령이 대전·충남 통합을 제안하면서 두 지역 행정통합 논의가 급물살을 타는 가운데, 부산시와 경남도가 새해를 앞두고 두 지역 주민을 대상으로 행정통합 선호를 묻는 여론조사를 실시합니다.부산경남 행정통합 공론화위원회(이하 공론화위)는 오는 23일부터 31일까지 두 지역 주민 4천명을 대상으로 부산경남 행정통합 여론조사를 한다고 밝혔습니다.먼저 조사기관 1곳이 경남 18개 시군 주민을 대상으로 지역·인구 비례에 따라 도민 2천명에게 행정통합 선호를 묻고 다른 기관 1곳은 같은 시기 부산시민 2천명을 대상으로 동일한 내용으로 여론조사를 하게 됩니다.공론화위는 여론조사 결과 등을 포함한 지난 1년간 활동을 담은 의견서를 내년 1월 중순 박형준 부산시장, 박완수 경남지사에게 제출합니다.의견서에는 올해 부산 4곳, 경남 4곳 등 부산·경남 8개 지역에서 진행한 권역별 토론회 결과, 바람직한 행정통합안, 통합 지자체 미래상, 권역별 발전전략 등도 담깁니다.이 의견서를 토대로 행정통합에 나설지를 두 시도지사가 결정하게 됩니다.여론조사 결과와 향후 대전·충남 통합 추진 일정이 부산경남 행정통합에도 영향을 미칠 수 있습니다.내년 6월 지방선거에서 통합단체장 선출을 목표로 하는 대전·충남은 행정통합에 필요한 특별법이 이미 국회에 제출된 상태입니다.지난해 11월 국민의힘 소속 대전시장과 충남도지사, 양 시도의회 의장이 '통합지방자치단체 공동 선언문'을 발표했고, 성일종 의원 등 국민의힘 의원 45명은 지난 10월 '대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법안'을 발의했습니다.더불어민주당도 이 대통령이 대전·충남 행정통합에 속도를 내 달라고 주문한 후 특별위원회를 구성해 내년 1월 발의를 목표로 자체 특별법안 마련에 들어갔습니다.앞서 공론화위는 부산경남 행정통합 특별법안에 담길 통합 자치단체가 가져야 할 권한, 특례 등을 연구했습니다.대전·충남 행정통합처럼 대통령이 부산·경남 행정통합 추진에 긍정적 입장을 표명하고, 여야 정치권이 호응하면 내년 초 특별법안 발의가 가능할 수 있다고 공론화위 관계자는 전했습니다.박형준 부산시장, 박완수 경남지사는 수도권에 버금가는 '대한민국 경제수도'를 청사진으로 제시하며 지난해 11월 8일 경남도청에서 만나 부산경남 행정통합에 합의했습니다.이후 두 시도는 공론화위를 구성해 부산경남 행정통합 효과 등을 주민들에게 알렸습니다.(사진=연합뉴스)