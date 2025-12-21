[날씨] 낮에도 기온 뚝…월요일 아침 매서운 추위

포근했던 어제(20일)를 뒤로 하고 오늘은 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 날이 추워졌습니다.



현재 서울의 기온 영하 0.8도에 체감하는 온도는 영하 3.7도까지 떨어지는 등 낮에도 영하권의 추위가 나타나고 있습니다.



오늘 대전의 낮 최고 기온 5도, 대구는 6도 예상되고요.



바람이 강하게 불어들면서 실제 거리에서 느끼는 추위는 기온보다 2에서 4도가량 더 낮겠습니다.



월요일 출근길인 내일 아침은 오늘보다 추위가 더 매섭겠고요.



화요일 낮에는 추위가 다소 풀리겠습니다.



현재 위성 영상 보시면 전국 하늘에 구름이 다소 끼어 있습니다.



오늘 하늘이 대체로 맑게 드러나겠고요.



대기의 흐름은 원활하게 이루어지면서 미세먼지 농도 좋음에서 보통 수준을 유지하겠습니다.



전국에서 순간적으로 초속 15m 내외의 강한 바람이 불어들 때 있겠고요.



전 해상에서는 물결이 높게 입니다.



바닷길 이용하시는 분들 각별한 주의가 필요하겠습니다.



화요일 오후부터 수요일 오전 사이 전국 곳곳에 비가 내리겠고요.



성탄절 당일인 목요일에는 하늘이 맑게 드러나겠고요.



기온은 예년 이맘때 수준을 보이겠습니다.



(안수진 기상캐스터)