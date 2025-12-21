학교 떠나는 사관 생도들…육사 모집 정원 23%가 중도에 퇴교

각 군이 사관학교 생도의 퇴교 인원 증가로 초급장교 수급에 어려움을 겪고 있습니다.



국회 국방위원회 소속 유용원(국민의힘) 의원이 국방부로부터 받은 '최근 5년 사관학교 임관 기수별 모집 경쟁률과 임관 현황' 자료를 보면 육군 사관학교의 올해 임관 기수의 경우 정원(330명)의 23.3%인 77명이 자퇴한 것으로 파악됐습니다.



임관 연도 기준 자퇴 인원은 정원이 310명이던 2021년과 2022년엔 각 11명에 불과했지만, 정원이 330명으로 늘어난 2023년 27명, 2024년 35명 등으로 확연한 증가 추세입니다.



특히 올해 임관 기수의 경우 작년보다 자퇴생이 배 이상으로 늘었습니다.



공군사관학교도 정원이 205명이던 2021년과 2022년 임관 기수에선 각각 7명과 11명이 자퇴했고, 정원이 215명인 2023년 13명, 2024년 22명에 이어 정원이 235명인 2025년 임관 기수에서는 25명이 중도에 자발적으로 학교를 떠난 것으로 집계됐습니다.



다만 해군사관학교는 같은 기간 자퇴 인원이 매년 10여 명 안팎으로 비슷했습니다.



정원이 550명인 육군3사관학교도 임관 연도 기준으로 자퇴 생도는 2021년 11명, 2022년 45명, 2023년 30명, 2024년 38명, 2025년 57명으로 늘어나는 추세입니다.



유용원 의원은 초급·중견 군 간부 처우가 병사에 비해 상대적으로 낮아진 구조, 업무 강도에 비해 보상이 뒤따르지 않는 복무 여건, 장교에 대한 사회적 위상과 인식 저하 등을 자퇴의 원인으로 꼽으며 근본적인 해법 제시를 촉구했습니다.