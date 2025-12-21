지중해 러시아 유조선까지 노리는 우크라…종전 협상력 높이려?

▲ 우크라이나군이 운용하는 해상 자폭드론 '시 베이비'(Sea Baby)

우크라이나가 종전 협상 와중에 러시아의 전쟁 자금줄인 '그림자 선단'을 직접 겨냥하며 전쟁의 무대를 해상으로 확장하고 있습니다.우크라이나는 러시아와의 평화 협상에서 주도권을 쥐려 멀리 떨어진 지중해의 유조선 공격까지 감행하는 것으로 분석되며, 이런 공격이 협상의 열쇠를 쥔 도널드 트럼프 미국 대통령의 묵인 아래 이뤄지고 있을 가능성도 점쳐집니다.외신에 따르면, 우크라이나 보안국(SBU)은 최근 몇 주간 드론을 이용해 러시아 그림자 선단 소속 유조선 4척을 공격한 사실을 19일(현지시간) 공식적으로 확인했습니다.1척은 18일 밤 우크라이나에서 2천㎞ 가까이 떨어진 지중해에서 피격됐고, 나머지 3척은 그보다 앞서 흑해에서 드론 공격을 받았습니다.이는 전쟁 발발 이후 우크라이나가 러시아 유조선 공격을 공식 인정한 첫 사례입니다.그림자 선단은 서방의 제재를 우회해 러시아산 석유와 가스를 수출해 러시아에 전쟁 자금줄 역할을 하는 선박들을 말합니다.우크라이나는 아울러 최근 열흘간 카스피해에 있는 러시아 석유 생산 시설도 네 차례 공격했다는 사실도 공개했습니다.미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 SBU의 발표에 대해 "우크라이나가 러시아의 군사 자금을 차단하기 위해 분쟁의 무대를 해상으로 확대할 의향이 있음을 시사한다"고 진단했습니다.전문가들도 우크라이나가 전쟁 확대 의향이 있다는 신호를 러시아에 보내는 한편, 유럽이 대러시아 제재를 강화하지 않으면 해상 운송로에서 더 큰 문제에 직면하게 될 것이라는 경고이기도 하다고 분석했습니다.전장을 지중해로까지 확대한 배경에는 종전 협상을 염두에 둔 계산도 깔린 것으로 보입니다.러시아 경제와 전쟁을 지탱하는 그림자 선단과 석유 시설을 타격하는 과감한 공격을 통해 트럼프 대통령이 이끄는 평화 협상에서 협상력을 높이고 주도권을 쥐려 한다는 것입니다.NYT는 "우크라이나는 러시아의 석유 수익을 줄임으로써 러시아를 협상 테이블로 끌어들이기를 희망하고 있다"고 짚었습니다.우크라이나는 미국의 조 바이든 행정부 시절에는 러시아 석유 시설을 공격해서는 안 된다는 경고를 받았습니다.국제 유가가 상승하고 전쟁이 확대될 수 있다는 우려 때문이었습니다.하지만 현재 우크라이나는 러시아의 핵심 수입원에 대한 공격을 대담하게 감행하고 이를 공개적으로 알리고 있습니다.NYT는 "우크라이나의 공개적인 주장은 트럼프 대통령이 이러한 사실을 알고 있었을 가능성을 시사한다"면서 "협상이 이 단계에 이른 상황에서 우크라이나가 트럼프 대통령의 심기를 건드리는 위험을 감수할 리가 없기 때문"이라고 분석했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)