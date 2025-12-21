캄 범죄단지 덮친 '코리아 전담반'…한국인 26명 검거·1명 구출

이미지 확대하기

▲ 캄보디아 범죄단지서 검거된 한국인 피싱범들

이미지 확대하기

캄보디아-베트남 국경지대 인근 범죄단지에서 한국인 피싱범 26명이 검거됐습니다.감금됐던 한국인 1명은 구출됐습니다.21일(오늘) 경찰청에 따르면 한국과 캄보디아 경찰관들이 합동 근무하는 '코리아 전담반'은 지난 18일 캄보디아 프놈펜에서 300㎞ 떨어진 '몬돌끼리' 내 범죄단지에서 피싱 범죄를 벌이던 한국인 26명을 검거하고, 20대 남성 1명을 구출했습니다.범죄단지는 베트남과 맞닿은 캄보디아 국경지대에 있었는데, 국경으로부터 불과 50ｍ 떨어진 곳으로, 도주가 가능한 출입문 3개와 무장 경비원 등이 있었습니다.경찰청은 지난 2일 112신고를 통해 한국인 감금 피해 사실을 확인한 이후 감금 위치를 확인하고, 코리아 전담반 소속 한국 경찰관 4명을 급파했습니다.국가정보원과 국내외 단서를 종합해 진입로와 건물 내부 구조를 확인한 뒤 몬돌끼리 경찰청과 공조해 범죄단지를 감시할 인력을 배치하고 작전 계획을 짰습니다.양국 경찰 간 수차례 회의 끝에 작전 기일은 12월 20일로 정해졌습니다.그러나 지난 18일 범죄단지 내 경비원들이 움직이는 등 도주 정황이 포착되자 현지 경찰에 긴급 요청해 현지 경찰관 40여명이 즉시 투입됐습니다.이들이 건물 외곽을 봉쇄하면서 구출 및 검거에 성공했습니다.전담반 소속 한국 경찰관 4명도 즉시 현장으로 출동해 구출된 국민을 프놈펜으로 이송했습니다.이달 들어 코리아전담반은 한국인 2명을 구출하고, 스캠(사기) 혐의자 92명을 검거했습니다.향후 캄보디아 당국과 긴밀히 공조해 국내 송환을 추진할 방침입니다.(사진=경찰청 제공, 연합뉴스)