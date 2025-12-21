'SNS 검증' 미국 비자 심사 지연…빅테크, 직원 출국자제 권고

▲ 미국 비자

구글과 애플이 외국인 직원들에게 미국 밖으로 출국하지 말라고 권고했습니다.미 경제매체 비즈니스인사이더는 구글의 외부 법률자문을 맡은 BAL 이민법률사무소가 최근 구글 직원들에게 "미 대사관·영사관에서 비자 도장 발급 예약이 최대 12개월까지 지연되고 있다"며 미국 밖 장기 체류 위험이 있으므로 출국을 자제할 것을 당부했다고 현지시간 20일 보도했습니다.애플의 자문사 프래고먼도 애플 직원들에게 "유효한 비자 도장이 없는 직원들은 해외여행을 자제할 것을 강력히 권고한다"며 "여행을 연기할 수 없는 경우 사전에 애플 이민 담당팀이나 자사와 연락해 논의해야 한다"는 메모를 보냈습니다.이런 권고는 미국이 SNS 검증 요건을 도입한 이후 외국인들에 대한 비자 심사가 지연되고 있기 때문입니다.미 국무부도 심사 지연이 발생하고 있다는 점을 인정했습니다.미 국무부 대변인은 비즈니스인사이더에 "신청자의 온라인 활동 검토를 진행 중"이라며 "과거에는 사안을 신속히 처리하고 대기 시간을 줄이는 데 중점을 뒀을 수도 있지만, 현재는 인도를 포함한 전 세계 대사관과 영사관은 무엇보다 각 비자 사안을 철저히 심사하는 것을 최우선으로 하고 있다"고 말했습니다.구글·애플과 같은 거대 기술기업들은 해외의 전문인력을 유치하는 데 H-1B 비자를 주로 이용하고 있습니다.H-1B 비자는 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야 전문직을 위한 비자로, 기본 3년 체류가 허용되며 연장이 가능하고 영주권도 신청할 수 있습니다.이 비자는 연간 발급 건수가 8만 5천 건으로 제한돼 있는데, 구글의 모회사 알파벳은 지난해 이 비자를 5천537건 신청했고 애플도 같은 기간 3천880건의 신청서를 냈습니다.그러나 미 보수진영에서 이 비지가 인도를 비롯한 외국인들이 미국으로 유입되는 통로가 되고 있다는 비판이 제기됐습니다.트럼프 대통령은 지난 9월 해당 비자의 신청 수수료를 1천 달러에서 10만 달러로 100배 증액하는 포고문에 서명했습니다.마이크로소프트·아마존·구글·메타 등 거대 기술기업들은 당시에도 직원들에게 이번과 유사한 출국 자제 권고를 내린 바 있습니다.