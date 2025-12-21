'SNS 검증' 미국 비자 심사 지연…빅테크, 직원 출국자제 권고

▲ 미국 비자
구글과 애플이 외국인 직원들에게 미국 밖으로 출국하지 말라고 권고했습니다.
미 경제매체 비즈니스인사이더는 구글의 외부 법률자문을 맡은 BAL 이민법률사무소가 최근 구글 직원들에게 "미 대사관·영사관에서 비자 도장 발급 예약이 최대 12개월까지 지연되고 있다"며 미국 밖 장기 체류 위험이 있으므로 출국을 자제할 것을 당부했다고 현지시간 20일 보도했습니다.
애플의 자문사 프래고먼도 애플 직원들에게 "유효한 비자 도장이 없는 직원들은 해외여행을 자제할 것을 강력히 권고한다"며 "여행을 연기할 수 없는 경우 사전에 애플 이민 담당팀이나 자사와 연락해 논의해야 한다"는 메모를 보냈습니다.
이런 권고는 미국이 SNS 검증 요건을 도입한 이후 외국인들에 대한 비자 심사가 지연되고 있기 때문입니다.
미 국무부도 심사 지연이 발생하고 있다는 점을 인정했습니다.
미 국무부 대변인은 비즈니스인사이더에 "신청자의 온라인 활동 검토를 진행 중"이라며 "과거에는 사안을 신속히 처리하고 대기 시간을 줄이는 데 중점을 뒀을 수도 있지만, 현재는 인도를 포함한 전 세계 대사관과 영사관은 무엇보다 각 비자 사안을 철저히 심사하는 것을 최우선으로 하고 있다"고 말했습니다.
구글·애플과 같은 거대 기술기업들은 해외의 전문인력을 유치하는 데 H-1B 비자를 주로 이용하고 있습니다.
H-1B 비자는 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야 전문직을 위한 비자로, 기본 3년 체류가 허용되며 연장이 가능하고 영주권도 신청할 수 있습니다.
이 비자는 연간 발급 건수가 8만 5천 건으로 제한돼 있는데, 구글의 모회사 알파벳은 지난해 이 비자를 5천537건 신청했고 애플도 같은 기간 3천880건의 신청서를 냈습니다.
그러나 미 보수진영에서 이 비지가 인도를 비롯한 외국인들이 미국으로 유입되는 통로가 되고 있다는 비판이 제기됐습니다.
트럼프 대통령은 지난 9월 해당 비자의 신청 수수료를 1천 달러에서 10만 달러로 100배 증액하는 포고문에 서명했습니다.
마이크로소프트·아마존·구글·메타 등 거대 기술기업들은 당시에도 직원들에게 이번과 유사한 출국 자제 권고를 내린 바 있습니다.