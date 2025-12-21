대전·충남 통합 '7월 출범' 속도전…야 "명백한 선거 개입"

<앵커>



대전-충남 통합 문제로 정치권이 뜨겁습니다. 이재명 대통령이 지방선거 전 통합 추진을 천명한 지 하루 만에 정부는 내년 7월 1일 출범 날짜까지 내놨고, 여당은 당내 특위를 꾸렸죠. 야당은 어제(20일) 통합 자체는 동의한다면서도 지선 전 통합에 나서는 것은 "선거 개입"이라고 따졌습니다.



김형래 기자의 보도입니다.



대전과 충남의 통합을 추진할 민주당 내부 기구는 '충청특위'.



내년 1월 특별법을 발의하고, 늦어도 3월 중순까지는 입법을 끝내는 속도전에 나설 태세입니다.



내년 6월 지방선거부터 통합 특별시장을 뽑자는 것인데, 위원장을 맡은 충남 지역구 의원은 '충남대전특별시'라고 칭했습니다.



[황명선/민주당 충청특위 상임위원장 (그제, 최고위원회의) : 내년 6월 지방선거에서 충남대전특별시장을 선출할 수 있도록 신속하게 대전·충남 통합을 추진하고….]



행정안전부는 출범 목표 날짜를 내년 7월 1일로 제시했습니다.



이재명 대통령이 '지선 이전 통합 추진'을 천명한 이후 하루 만에 여권은 일사불란합니다.



다만, 통합 특별시 공식 명칭에서 대전과 충남 중 어디를 먼저 쓸지, 또 약칭은 어떻게 할지 문제에서는 아직 가닥이 잡힌 분위기는 아닙니다.



통합이 성사된다면, 현재 17개인 광역자치단체장 자리가 하나 줄고, 여야의 지선 셈법도 복잡해집니다.



여권 일각에서는 충남 지역구 3선 의원 출신인 강훈식 대통령비서실장의 차출설도 회자하는 가운데, 국민의힘은 통합 자체는 찬성하지만 지선 전에 추진하는 것은 "선거 개입"이라고 여권에 날을 세웠습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 이것은 명백한 선거개입이고요, 본인들이 희망하는 인사를 이 선거에 내보내기 위한 선거 공학적 접근이라고 저희는 평가합니다.]



또 지난 10월에 이미 국민의힘 의원 40여 명이 통합 특별법을 발의했던 사실을 환기하기도 했는데, 여권에 의제를 빼앗길까 우려하는 모습으로도 비쳤습니다.



