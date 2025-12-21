뉴스

요르단 "시리아 내 IS 공습에 참여…안보 위협 저지"

정성진 기자
작성 2025.12.21 00:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
요르단 "시리아 내 IS 공습에 참여…안보 위협 저지"
▲ 시리아에서 피격 사망한 미군 병사 귀환·운구 행사에 참석한 트럼프

요르단이 시리아의 이슬람 극단주의 세력 이슬람국가(IS)를 표적으로 한 미국의 공습에 참여했다고 AP·로이터 통신 등 외신이 보도했습니다.

요르단 군은 현지시간 19일 성명에서 "시리아 남부의 여러 ISIS 거점을 겨냥한 정밀 공습에 참여했다"고 밝혔습니다.

요르단 군은 "이는 극단주의 단체들이 시리아의 이웃 국가들과 더 넓은 지역의 안보를 위협하는 것을 막기 위해서"라고 설명했습니다.

요르단은 IS 격퇴를 목적으로 구성된 국제동맹군 참여국 중 하나입니다.

미국 일간 뉴욕타임스는 미군이 이날 전투기, 공격용 헬기 등을 동원해 무기 저장고 등 시리아 내 IS 거점으로 추정되는 수십 곳을 타격했다고 보도했습니다.

미군은 지난 13일 시리아 중부 팔미라에서 야전 정찰에 나선 미군 병사 등 3명이 갑작스러운 공격으로 숨지자 이에 대한 보복으로 공습했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미군 병사를 공격한 주체를 IS라고 규정하고 강력한 보복을 예고해왔습니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정성진 기자 사진
정성진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지