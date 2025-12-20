돈 버는 전기차…남는 전기 모아뒀다 되판다

<앵커>



요즘 캠핑장 가면 전기차에 커피포트, 전자레인지까지 연결해서 쓰는 모습 자주 볼 수 있죠. 이렇게 차에서 전기를 꺼내 쓰는 걸 넘어서 앞으로 전기차의 남는 전기를 되파는 것도 가능해질 전망입니다.



장선이 기자입니다.



<기자>



노지 캠핑장에 텐트가 세워져 있습니다.



전기 시설이나 편의시설이 없어도 생활하는 데는 지장이 없습니다.



전기차에 연결해 히터를 켜고, 전기 레인지까지 돌릴 수 있기 때문입니다.



전기차로 캠핑을 다닌 지 4년째인 김선희 씨 부부는 이렇게 전기차 배터리를 가정용 콘센트처럼 쓰고 있습니다.



[김선희/전기차 캠핑 4년 차 : 한겨울에도 보통 2박 3일은 저희 둘이 충분히 쓰고, 220볼트로 사용되는 가전제품이나 필요한 것을 다 가지고 와서 활용할 수가 있어요.]



지금까지는 개인의 편의를 위해 전기차에서 전기를 꺼내 쓰는 'V2L' 단계였다면, 앞으로는 국가 전력망을 돕는 분산 전력 자원, 즉 'V2G'로 전기차의 역할이 확대됩니다.



일방향인 전기차 충전 시스템을 양방향으로 바꿔, 차량의 남는 전기를 전력망에 되팔 수 있게 하는 겁니다.



기후에너지환경부는 지난 5일 민관 합동 V2G 상용화 전략 추진협의체를 발족했습니다.



제주도 등 일부 실증 단지에서 가능성을 확인하는 단계를 넘어 실제 시장 모델을 만들겠다는 구상입니다.



중개사업자가 전기차 수천 대의 전기를 모아 가상 발전소처럼 거래하는 방식인데, 전력 단가가 싼 시간대에 충전해 비싼 시간대에 팔면 개인에게도 이득이고, 전력 소비가 폭증하는 한여름 같은 때 전력 수급에도 도움이 될 것으로 정부는 기대하고 있습니다.



[류필무/기후부 탈탄소녹색수송혁신과장 : 전기차와 재생에너지의 상호 보완을 통해 전력망의 안전성과 효율성을 높이고 재생에너지의 간헐성 문제를 완화하는 역할을 할 것으로 기대합니다.]



실제 네덜란드 등에서는 도시 단위로 이런 V2G를 실증하는 대규모 프로젝트가 추진되고 있습니다.



다만, 개인이 전력 시장에 어떻게 참여해 얼마를 정산받는지 기준은 아직 마련되지 않았습니다.



추진협의체는 정산·보상 체계와 관련 제도 정비, 충전기 표준화 등을 통해 시장 진입을 가로막던 규제의 빗장을 풀어갈 계획입니다.



