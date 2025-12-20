민주당, 허위조작정보근절법 유통금지조항 추가 논란에 "수정할 것"

▲ 18일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 국민의힘 나경원 의원 등 법사위원들이 정보통신망법 개정안 등에 관한 대체토론 발언권을 얻기 위해 손을 들고 있다.

더불어민주당은 오늘(20일) 국회 법제사법위 의결 과정에서 '허위조작정보근절법'(정보통신망법 개정안)에 '허위정보 유통 금지' 조항이 추가된 것과 관련해, "조율·조정한 뒤 수정안을 발의해 본회의에서 처리할 예정"이라고 말했습니다.한정애 정책위의장은 언론 공지를 통해 "단순 오인ㆍ단순 착오 및 실수로 생산된 허위정보를 원천적으로 유통 금지하는 경우는 이미 헌법재판소로부터 과도한 표현의 자유 침해라는 판결을 받은 바 있다"며 이같이 밝혔습니다.앞서 국회 법사위는 민주당 주도로 그제(18일) 정보통신망법 개정안을 처리하면서 단순 허위정보 유통을 금지하는 '허위정보 유통 금지' 조항, 사실이더라도 타인의 명예가 훼손될 경우 처벌하는 취지의 규정 등을 추가했습니다.이를 두고 언론노조 등 언론단체는 성명을 내고 "법사위는 자신의 권한을 뛰어넘어 법안의 핵심 내용을 뒤엎었다. 규제 대상은 오히려 넓히고, 개혁 조항은 후퇴시켰다"며 "법사위의 권한을 뛰어넘는 법 개악 시도에 동의할 수 없다"고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)