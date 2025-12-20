윤 관저이전 의혹 김오진 전 차관, 구속 후 첫 특검 조사

▲ '대통령 관저 이전 특혜 의혹'의 핵심 인물인 김오진 전 국토교통부 차관이 16일 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 나와 구치소로 향하

윤석열 전 대통령 부부가 연루된 '관저이전 특혜 의혹'의 핵심 인물로 지목돼 구속된 김오진 전 국토교통부 차관이 오늘 민중기 특별검사팀에 피의자 조사를 받기 위해 출석했습니다.김 전 차관은 오늘 오전 10시 법무부 호송차에 타고 종로구 김건희 특검팀 사무실에 도착해 조사받고 있습니다.지난 17일 직권남용 권리행사방해, 건설산업기본법 위반, 특정경제범죄 가중처벌법(특경법)상 사기 등 혐의로 구속된 이후 받는 첫 조사입니다.특검팀은 당초 어제 김 전 차관을 조사할 예정이었으나 그가 불출석 사유서를 제출하고 나오지 않아 오늘 다시 불렀습니다.특검팀은 김 전 차관을 상대로 종합건설업 면허가 없는 인테리어업체 21그램이 2022년 관저 이전·증축 공사를 따낸 구체적 경위를 추궁하는 것으로 알려졌습니다.그는 제20대 대통령직인수위원회 청와대이전태스크포스(TF) 1분과장을 맡으며 관저 이전 실무를 총괄한 인물입니다.이후엔 대통령비서실 관리비서관을 지냈습니다.21그램은 김 여사가 운영한 코바나컨텐츠 주관 전시회를 후원하고 코바나컨텐츠 사무실 설계와 시공도 맡았습니다.21그램 김태영 대표 부부는 김 여사와 친분이 깊은 것으로 알려졌습니다.이에 특검팀은 21그램이 김 여사와의 관계를 토대로 특혜를 받아 공사를 수주했다고 의심하고 있습니다.김 전 차관은 작년 10월 국회 국정감사에 증인으로 나와 21그램을 누가 추천했는지 기억나지 않는다면서도 "김 여사가 추천한 사실은 없다"고 주장했습니다.하지만 지난 16일 구속영장실질심사에선 김 여사 의중이 반영된 것으로 추정되는 '강력한 추천'을 윗선에서 받았다고 입장을 바꾼 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)