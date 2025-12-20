중, 자국 영해서 '스타링크 사용' 외국 선박 적발

▲ 중국 해역서 저궤도 위성 통신장비 불법사용 적발

중국 해역에서 일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X의 스타링크를 사용한 외국 선박이 적발됐다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트가 보도했습니다.닝보해사국은 지난 17일 공식 SNS 계정을 통해 중국 관할 수역에서 저궤도 위성 통신 장비를 불법으로 사용한 사례를 적발하는 데 성공했으며 이는 자국내 처음이라고 밝혔습니다.선박 국적이나 처분 내용 등은 구체적으로 밝히지 않았습니다.당국과 중국 현지 매체들은 해당 위성 장비가 구체적으로 무엇인지 언급하지 않았지만, 공개된 사진을 보면 스페이스X의 스타링크로 확인된다고 신문은 설명했습니다.닝보해사국은 정기 점검 인원들이 갑판에 설치된 의심스러운 소형 안테나 장비를 발견했으며 불법 장비로 인해 인근 다른 무선 장비들의 정상적인 작동이 방해될 가능성이 있다고 지적했습니다.이어 해당 선박이 중국 영해에 진입한 이후에도 계속해서 데이터를 전송하는 데 이 장비를 사용한 것으로 확인됐다고 덧붙였습니0다.중국 현지 법률에 따르면 중국 내 위성통신은 반드시 국내 게이트웨이를 통해야 합니다.스타링크 장비는 중국에서 사용 허가가 나지 않았고, 따라서 스타링크 장비를 설치한 선박은 중국 영해에 진입할 경우 사용을 중단해야 합니다.(사진=닝보해사국 위챗 계정 캡처, 연합뉴스)