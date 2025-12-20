미 법무부, 엡스타인 문건 첫 공개…클린턴에 초점

▲ 공개된 엡스타인 파일의 클린턴 전 대통령

이미지 확대하기

미국 법무부가 현지시간 19일 미성년자 성착취범인 고 제프리 엡스타인 수사 관련 문서를 공개했습니다.도널드 트럼프 대통령과 관련된 내용은 거의 없는 반면, 민주당 출신인 빌 클린턴 전 대통령이 여성들과 친밀하게 교류하는 사진이 대거 공개됐습니다.클린턴 측은 트럼프 대통령에게 쏠린 여론의 관심을 돌리려는 정치적 술수라고 비난했습니다.미 연방법무부는 현지시간 19일 홈페이지를 통해 수십만 건에 달하는 엡스타인 수사 문건 공개를 시작했습니다.이번 공개는 지난 11월 상하원이 가결하고 트럼프 대통령이 서명한 '엡스타인 파일 투명성 법'에 따른 겁니다.공개된 자료에는 엡스타인과 관련한 여러 수사의 증거와 공화당이 오랫동안 공격해 온 클린턴 전 대통령의 사진들이 다수 포함됐습니다.공개된 사진들에서 클린턴 전 대통령은 엡스타인의 과거 연인이자 성범죄 공범인 길레인 맥스웰과 함께 실내 수영장에서 수영을 즐기거나, 얼굴이 가려진 한 여성의 허리 쪽에 팔을 두른 채 친밀한 자세로 앉은 모습입니다.또, 한 여성과는 욕조에 함께 들어가 있는 모습도 사진에 담겼습니다.마이클 잭슨, 믹 재거 등 당대 최고 스타들과 함께 있는 모습들도 포착됐습니다.법무부는 특히 클린턴 전 대통령의 온수 욕조 사진 중에서 얼굴이 가려진 사람은 엡스타인의 성범죄 피해자라고 밝혔습니다.게이츠 맥개빅 법무부 대변인은 이 사진을 SNS에 올리면서 "존경하는 민주당 대통령님. (얼굴을 가린) 검은색 상자는 피해자를 보호하기 위해 추가된 것입니다"라고 비꼬았습니다.스티븐 청 백악관 공보국장과 애비게일 잭슨 백악관 부대변인 등 트럼프 행정부의 공보당국자들도 앞다퉈 SNS에 클린턴의 사진들을 공유하고 조롱했습니다.반면에 이번에 공개된 자료에서는 엡스타인과 1990년대부터 200년대 초반까지 친밀히 교류했던 것으로 알려진 트럼프 대통령과 관련된 사진이나 문서는 거의 없었습니다.클린턴 측은 법무부가 트럼프 대통령에게 몰리는 비난 여론을 회피하려고 클린턴을 이용했다고 비난했습니다.클린턴 측 앤젤 우레나 대변인은 성명을 내고 "20년도 넘은 흐릿한 사진을 얼마든지 공개할 수는 있겠지만 이 사안은 빌 클린턴에 관한 것이 아니다"라면서 트럼프 행정부가 클린턴에 초점을 맞춤으로써 "자신들을 보호하려 한다"고 주장했습니다.파일이 공개된 방식에 대해서는 여야 모두에서 비판이 나왔습니다.연방정부는 법이 제정된 지난달 20일부터 30일 이내에 관련 기록을 공개해야 했는데 19일은 시한이 만료되는 날이었습니다.민주당 척 슈머 상원 원내대표는 "오늘 법무부가 공개한 심하게 가려진 문서 묶음은 전체 증거의 극히 일부"라며 정부가 즉각 모든 파일을 공개해야 한다고 촉구했습니다.엡스타인 파일 투명성 법 추진을 주도한 공화당 토머스 매시 하원의원도 이번 문서공개가 "이 법의 정신과 세부 내용 모두가 요구하는 것들을 충족시키지 못했다"고 지적했습니다.법무부 측은 엡스타인 수사 기록 중에 수십만 건의 문서를 공개할 예정이라면서, 일부 자료는 피해자 보호를 위한 검토 과정을 거쳐 향후 몇 주에 걸쳐 공개될 것이라고 밝혔습니다.헤지펀드 매니저 출신의 억만장자 엡스타인은 자신의 자택과 별장 등에서 미성년자 수십 명을 비롯해 여성 다수를 상대로 성범죄를 저지른 혐의로 체포됐다 2019년 감옥에서 스스로 목숨을 끊었습니다.이후 엡스타인에게 정·재계와 문화계 유력 인사들이 다수 포함된 성 접대 리스트가 있다거나 사인이 자살이 아닌 타살이라는 등 음모론이 끊이지 않았습니다.특히 트럼프 대통령은 엡스타인의 성범죄 사실이 드러나기 전인 2000년대 초까지 여러 파티나 행사에 함께 참석해 성범죄 연루 의혹이 강하게 제기됐습니다.하지만 당사자인 트럼프 대통령은 자신은 아무 연관이 없으며 민주당의 정치 공세일 뿐이라고 일축했습니다.(사진=미국 법무부 제공, AP, 연합뉴스)