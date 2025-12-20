"브라운대 총격범 팔레스타인인"…친트럼프 진영 '루머 부채질'

▲ 브라운대학교에서 발생한 총기 난사 사건의 용의자인 클라우디우 네베스 발렌트

이미지 확대하기

미국 브라운대 총격 사건과 매사추세츠공대(MIT) 교수 피살 사건의 용의자가 숨진 채 발견된 가운데, 사건 발생 초기부터 온라인을 통해 확산한 허위 정보가 수사에 혼선을 줬다는 비판이 제기됐습니다.특히 친트럼프 인사들이 '팔레스타인 학생이 총격범이고 보수 성향 학생을 표적으로 삼았다'는 근거 없는 소문의 확산을 부채질한 것으로 드러났습니다.현지시간 19일 AFP통신에 따르면 로드아일랜드주 수사당국은 온라인상에서 확산한 허위 정보가 초동수사를 더 어렵게 만들었다고 지적했습니다.수사당국에 따르면 용의자는 포르투갈 출신의 48살 클라우디우 네베스 발렌트로 밝혀졌습니다.피살된 MIT 교수와 포르투갈 리스본 고등이공대 동창생이었던 그는 지난 18일 뉴햄프셔주 소재 보관시설에서 숨진 채 발견됐으며, 부검 결과 사망한 지 이틀이 지난 것으로 확인됐습니다.하지만 총격 사건 발생 이후 온라인상에는 총격범이 브라운대에 재학 중인 팔레스타인 학생이라는 루머가 퍼졌습니다.익명의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 경찰이 공개한 수사선상에 오른 인물의 사진과 브라운대에 재학 중인 팔레스타인 학생 무스타파 카르부시의 사진이 함께 올라온 것이 시발점이었습니다.카르부시의 사진과 이메일은 곧장 SNS를 통해 퍼져 나갔고, 우익 팟캐스터들은 물론 트럼프 대통령 지지자인 억만장자 빌 애크먼, 하밋 딜런 법무부 민권담당 차관보 등도 이를 부채질했다고 AFP는 전했습니다.워싱턴포스트에 따르면 용의자가 총격 전 '알라후 아크바르' 즉 '신은 위대하다'를 외쳤다는 주장도 나왔습니다.카르부시에게 살해 위협까지 가해지는 상황이 되자 브라운대 측은 그를 보호하기 위해 학교 웹사이트에서 카르부시 관련 정보를 삭제했는데, 친트럼프 인사들은 이마저도 의혹 확산의 도구로 활용했습니다.딜런 차관보는 "수상하다"며 의혹에 불을 지폈고, 공화당 소속 애나 폴리나 루나 하원의원도 "정보 삭제가 의심스럽다"고 거들었습니다.토미 터버빌 상원의원 등 일부 공화당 의원들은 피해자 중 한 명이 브라운대 학내 공화당 조직의 부회장인 엘라 쿡이라는 점을 들어 젊은 공화당원이 표적이었다는 주장도 했습니다.민주당의 셸던 화이트하우스 상원의원이 루머가 제보창구를 마비시킬 수 있다며 추측을 중단하라고 촉구했지만 소용없었습니다.카르부시는 수사 대상에도 오른 적이 없었지만, 온라인에 확산한 허위 정보로 온갖 비난을 감당해야 했습니다.그는 "지난 며칠간 살해 위협이 계속됐고 혐오 발언도 끊이지 않았다"고 호소했습니다.수사가 난항을 겪는 상황에서 진짜 용의자 추적의 결정적 단서를 제공한 건 온라인 커뮤니티 '레딧'에 올라온 제보였습니다.뉴욕타임스에 따르면, 한 레딧 이용자는 수사당국이 '플로리다 번호판을 단 회색 닛산 차량을 조사해야 한다'는 글을 올렸습니다.그는 게시글을 올린 다음 날 수사당국에 자신이 총격 2시간 전 브라운대에서 날씨에 맞지 않은 복장을 한 수상한 남성과 마주쳤고, 그가 회색 닛산 차량 쪽으로 향했다고 알렸습니다.브라운대 교수 한 명도 같은 차량을 목격했다고 진술하자 수사당국은 해당 차량을 추적해 용의자를 찾아냈습니다.피터 네론하 로드아일랜드주 법무장관은 기자회견에서 차량에 관한 정보가 "사건을 해결하는데 결정적 계기가 됐다"고 말했습니다.브라운대에선 지난 13일 총격 사건 사건이 발생해 학생 2명이 숨지고 9명이 부상했습니다.이틀 뒤에는 핵융합 분야 권위자인 누누 루레이루 MIT 교수가 자택에서 총격을 당해 숨졌습니다.수사당국은 두 사건 간 연관성을 조사해왔으며 지난 18일 용의자를 특정했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)