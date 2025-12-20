'2년 연속 승격 실패' K리그2 수원 박경훈 단장 사임

이미지 확대하기

프로축구 K리그2 강등 이후 2년 연속 승격에 실패한 수원 삼성의 박경훈 단장이 사임했습니다.수원은 구단 SNS를 통해 "박경훈 단장과의 동행을 마무리한다"고 밝혔습니다.두 차례 월드컵에 출전한 국가대표 출신 박 단장은 선수 은퇴 이후 전남 수석코치 등을 거쳐 17세 이하 대표팀, 제주, 성남FC 사령탑을 지냈고, 2021∼2023년 대한축구협회 전무이사로 일하며 축구 행정도 경험했습니다.이후 수원이 창단 후 처음 K리그2로 강등된 2024시즌에 제8대 단장으로 부임했습니다.수원은 박경훈 단장 체제에서 지난 두 시즌 모두 승격을 이루지 못했습니다.2024시즌에는 K리그2 6위에 그쳐 플레이오프(PO)에도 오르지 못했고, 올 시즌에는 K리그2 준우승으로 승강 PO까지 진출했으나, K리그1 제주 SK에 져 다시 승격이 좌절됐습니다.박 단장은 "단장으로 보낸 2년, 기쁨보다 미안함이 더 많이 남는다"면서 "그럼에도 변함없이 경기장을 채워주신 함성과 팀을 포기하지 않으신 여러분의 마음이 제게는 가장 큰 책임이자 버팀목이었다"고 팬들에게 작별 인사를 남겼습니다.그는 "힘들 때마다 '그래도 수원은 우리가 지킨다'라는 팬들의 말을 잊은 적이 없다"면서 "결과로 보답하지 못해 죄송하다. 그래도 수원 삼성을 향한 여러분의 사랑만큼은 끝까지 가슴에 품고 떠나겠다"고 덧붙였습니다.(사진=수원 삼성 SNS, 연합뉴스)