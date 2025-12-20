2025 MLB 챔피언 다저스, 역대 최고 부유세 '2,509억 원'

▲ 2025 MLB 월드시리즈 챔피언 로스앤젤레스 다저스

2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈 챔피언 LA 다저스가 역대 최고액인 1억 6,940만 달러 우리 돈 약 2,509억 원의 부유세를 냅니다.AP통신은 '2025 MLB 구단의 연봉과 부유세 자료'를 공개하며 "지난해 1억 300만 달러의 기록적인 부유세를 낸 다저스가 올해는 그 기록을 뛰어넘어 1억 6,940만 달러를 낸다. 다저스는 2년 연속 월드시리즈 우승을 차지했고, 이 기간 2억 7,240만 달러의 부유세를 부과받았다"고 보도했습니다.올해 부유세 부과 기준은 40인 로스터 연봉 총액 2억 4,100만 달러입니다.다저스의 올해 연봉 총액은 4억 1,734만 1,608달러입니다.부유세 부과 기준을 1억 7,000만 달러 이상 넘긴 다저스는 1억 6,940만 달러의 부유세를 내게 됐습니다.AP통신은 "다저스는 5년 연속 부유세를 낸다"며 "다저스 세금 납부 대상 급여에는 오타니 쇼헤이에 대한 현금 외 보상이 포함되어 있다. 다저스타디움 스위트룸 사용과 통역사 제공이 세금 부과 대상이 됐다"고 덧붙였습니다.올해 부유세를 내는 MLB 구단은 다저스를 포함해 총 9개입니다.AP통신은 "뉴욕 메츠는 올해 포스트시즌에 진출하지 못했는데도 부유세 9,163만 7,501달러를 내야 한다"고 꼬집었습니다.뉴욕 양키스가 6,177만 4,820달러, 필라델피아 필리스가 5,606만 2.903달러, 월드시리즈 준우승팀 토론토 블루제이스가 1,360만 9,719달러를 부유세로 냅니다.(사진=AP, 연합뉴스)