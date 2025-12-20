최가온, 스노보드 하프파이프 월드컵 2주 연속 우승

▲ 미국 월드컵 우승 최가온

최가온이 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵 여자 하프파이프에서2주 연속 정상에 올랐습니다.최가온은 미국 콜로라도주 코퍼마운틴에서 열린 2025-2026 FIS 스노보드 월드컵 여자 하프파이프 결선에서 94.50점을 받아 1위를 차지했습니다.이로써 최가온은 지난주 중국 월드컵에 이어 올해 열린 두 차례 월드컵을 석권했습니다.2023년 12월 미국 대회에서 생애 첫 월드컵 1위에 오른 최가온은 개인 통산 월드컵 3승째를 달성했습니다.2위 도미타 세나(일본)가 88.75점을 받았고, 3위 베아 김(미국)은 75.25점을 기록하는 등 최가온은 유일한 90점대 득점의 압도적인 기량을 발휘했습니다.최가온은 이틀 전 예선에서도 93.00점으로 예선 1, 2조를 통틀어 가장 높은 점수를 받았습니다.예선 1조에서 90.33점을 획득해 1위로 결선에 오른 클로이 김(미국)은 이날 연습 도중 몸 상태가 좋지 않아 경기 출전을 포기했습니다.결선에 진출한 10명 가운데 2명이 경기에 나서지 않았고, 예선 성적에 따라 클로이 김의 최종 순위는 9위가 됐습니다.FIS는 소셜 미디어를 통해 "클로이 김이 크게 다친 것은 아니다"라고 전했습니다.클로이 김은 2018년 평창, 2022년 베이징 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 내리 금메달을 획득한 이 종목 최강자입니다.2026년 2월 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 클로이 김과 최가온이 이 종목 금메달을 놓고 경쟁할 가능성이 큽니다.클로이 김이 출전한 대회에서 최가온이 월드컵 정상에 오른 것은 이번이 처음입니다.앞서 최가온의 두 차례 월드컵 우승 당시에는 클로이 김이 불참했습니다.올해 1월 스위스 월드컵과 2월 미국 월드컵에서는 모두 클로이 김이 우승했고, 최가온은 3위와 2위에 올랐습니다.함께 열린 남자 스노보드 하프파이프 월드컵 결선에 나간 이지오는 32.75점으로 14명 중 11위를 기록했습니다.다음 스노보드 월드컵 하프파이프 대회는 2026년 1월 2일 캐나다 캘거리에서 열립니다.(사진=올댓스포츠 제공, 연합뉴스)