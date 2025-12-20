미, 시리아 IS 겨냥 대대적 공습…"미군 피격 사망 보복"

▲ 시리아에서 피격 사망한 미군 병사 귀환·운구 행사에 참석한 트럼프

미국이 시리아의 이슬람 극단주의 세력 IS(이슬람국가)를 표적으로 대대적인 공습을 감행했습니다.피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관은 현지시간 19일 자신의 SNS를 통해 "미군은 시리아 팔미라에서 지난 13일 발생한 미군 대상 공격에 직접 대응으로 ISIS(이슬람국가를 미군이 일컫는 명칭) 전투원, 인프라 및 무기 시설을 제거하기 위한 '호크아이 공습 작전'을 개시했다"고 밝혔습니다.헤그세스 장관은 또 "이는 전쟁의 시작이 아닌 복수 선언"이라며 "도널드 트럼프 미국 대통령의 리더십 아래 미국은 우리 국민을 지키기 위해 결코 주저하지도, 물러서지도 않을 것"이라고 강조했습니다.그는 또 "오늘 우리는 적들을 추적해 죽였다. 다수를 죽였다. 그리고 우리는 계속할 것"이라고 덧붙였습니다.도널드 트럼프 대통령도 SNS를 통해 "내가 약속한 대로, 미국은 책임이 있는 살인 테러범들에게 매우 심각한 보복을 가하고 있음을 발표한다"며 "우리는 시리아내 ISIS의 거점들을 매우 강력하게 타격하고 있다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이어 "미국인을 공격할 만큼 사악한 모든 테러리스트들에게 경고를 보낸다"며 "당신들이 어떤 식으로든 미국을 공격하거나 위협한다면 이전에 당한 그 어떤 타격보다 더 강한 타격을 당할 것"이라고 말했습니다.미 일간 뉴욕타임스는 익명의 미 당국자를 인용해 미군이 전투기와 공격용 헬기, 대포 사격 등을 통해 무기 저장고 지역 및 작전 지원 건물을 포함한 시리아 중부의 IS 거점으로 추정되는 수십 곳을 타격했다고 보도했습니다.이 당국자는 미군의 공습 및 포병 공격이 시리아 현지 시간으로 20일 이른 오전까지 이어질 것으로 예상했습니다.미군의 이번 IS 겨냥 공격은 지난 13일 시리아 중부 팔미라에서 야전 정찰에 나섰다 기습 공격을 받아 미군 2명과 통역사 1명이 숨진 데 대한 보복입니다.헤그세스 장관이 언급한 작전명은 숨진 미군 병사들의 출신지인 아이오와주의 별칭인 '호크아이주'를 따라 명명됐습니다.트럼프 대통령은 당시 미군 공격의 주체가 IS라며 강력한 보복을 예고해왔습니다.시리아에서 미군 병사가 사망한 건 지난해 바샤르 알아사드 정권이 붕괴하고 아흐메드 알샤라 대통령이 새로 정권을 잡은 후 처음이었습니다.아직 어느 단체도 이번 사건을 저질렀다고 주장하지 않고 있으나, 미 당국은 IS를 배후로 꼽았습니다.중동에서 미군 작전을 총괄하는 중부사령부는 이번 주 성명에서 지난 1년간 IS가 미국 내 표적을 상대로 최소 11차례의 공격 모의나 공격을 부추겼으며, 이에 대한 대응으로 지난 6개월간 반군 119명을 체포하고 14명을 사살했다고 밝혔습니다.특히 미군 병사 피격 사망 사건이 발생한 이후 시리아와 이라크의 IS 표적에 10차례 공격을 가해 반군 2명을 제거했다고 밝혔습니다.(사진=게티이미지)