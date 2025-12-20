뉴스

일 금리 인상에도 '엔저'…유로 대비 엔화 가치 '역대 최저'

곽상은 기자
작성 2025.12.20 09:39 조회수
▲ 엔화와 달러화

일본은행의 기준금리 인상에도 엔화 약세 흐름이 꺾이지 않고 있습니다.

일본 언론에 따르면, 현지시간 19일 뉴욕 외환시장에서 엔/달러 환율은 1달러당 157엔대 후반까지 올랐습니다.

이로써 엔화 가치는 하루 전보다 달러당 2엔 정도 떨어지며 약 한 달 만에 최저 수준이 됐습니다.

특히 이날 엔화는 유로화에 대해서는 184엔대 후반까지 올라 엔화 가치는 1999년 유로화 도입 이후 역대 최저를 경신했습니다.

NHK는 "일본은행의 금리 인상 속도가 완만할 것이라는 견해가 시장에서 퍼지며 엔 매도, 달러 매수의 흐름이 나타났다"고 설명했습니다.

니혼게이자이신문은 향후 엔화 흐름에 대해서는 전문가들 견해가 엇갈린다고 보도했습니다.

미 금융정보서비스 업체인 스톤X그룹의 애널리스트는 "우에다 가즈오 일본은행 총재가 앞으로도 신중한 자세를 유지하면 엔저는 더 진행될 것"이라고 예상했고 UBS글로벌의 관계자는 "미국과 일본 간 금리차 축소로 앞으로 1년간 엔고가 진행될 것"이라고 말했다고 신문은 전했습니다.

앞서 일본은행은 금융정책결정회의를 열고 기준금리인 단기 정책금리를 종전 '0.5% 정도'에서 '0.75% 정도'로 0.25%포인트 인상하기로 했습니다.

이에 따라 일본 기준금리는 1995년 이후 30년 만에 최고 수준이 됐습니다.

(사진=연합뉴스)
