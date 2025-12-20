뉴스

[속보] 윤석열 전 대통령, 김건희 특검 첫 피의자 조사 출석

원종진 기자
작성 2025.12.20 09:34 수정 2025.12.20 09:55 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
[속보] 윤석열 전 대통령, 김건희 특검 첫 피의자 조사 출석
공직선거법 위반 혐의 등을 받는 윤석열 전 대통령이 오늘 아침 9시 반쯤 김건희 특검에 출석했습니다.

윤 전 대통령이 김건희 특검에 조사해 출석을 받는 건 이번이 처음입니다.

구속 수감 중인 윤 전 대통령은 법무부 호송차를 통해 특검 사무실로 들어가 외부에 모습을 드러내지는 않았습니다.

앞서 지난 8월 김건희 특검은 구치소에 수감된 윤 전 대통령에 대해 강제 구인까지 시도했지만 격렬한 저항으로 무산된 바 있습니다.

하지만 김건희 특검 기간 종료를 앞두고 전격적으로 출석이 조율돼 오늘 조사가 이뤄지게 됐습니다.

윤 전 대통령은 명태균 씨로부터 무상으로 2억 7천만 원 상당의 여론조사를 받은 혐의와, 김상민 전 부장검사의 공천 등에 관여하고 그 대가로 고가 그림을 받은 혐의 등을 받고 있습니다.

특검은 윤 전 대통령을 대상으로, 김 여사가 서희건설 측으로부터 반클리프 목걸이를, 이배용 전 국가교육위원장으로부터 금거북이 등을 받고 '매관매직'을 했다는 의혹에 대해서도 추궁할 예정입니다.

김 여사에게 뇌물 혐의를 적용하기 위해선 공직자인 윤 전 대통령이 알고 있었는지를 확인해야 하기 때문입니다.

한편, 김건희 특검은 오는 28일에 수사 기간이 종료되기 때문에 윤 전 대통령 소환 조사는 이번이 처음이자 마지막이 될 가능성이 큽니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
원종진 기자 사진
원종진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지