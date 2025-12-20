미 법무부, '엡스타인 문건' 공개 시작

▲ 미국 법무부가 공개한 제프리 엡스타인의 성범죄자 등록 서류

미국 법무부가 미성년자 성착취범 고 제프리 엡스타인 수사 관련 문서를 19일(현지시간) 공개했습니다.미 의회가 법 제정을 통해 문서 공개를 강제한 데 따른 것으로, 도널드 트럼프 대통령을 비롯한 주요 정·재계 인사들의 새로운 연루 증거가 나올지 주목됩니다.법무부는 이날 홈페이지를 통해 수십만 건에 달하는 엡스타인 수사 문건을 공개하기 시작했다.토드 블랜치 법무부 부장관은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 법무부가 엡스타인 수사 기록 가운데 "수십만 건의 문서"를 공개할 예정이라고 밝혔습니다.블랜치 부장관은 다만 일부 자료는 피해자 보호를 위한 검토 과정을 거쳐 향후 몇 주에 걸쳐 공개될 예정이라고 전했습니다.법무부의 이번 공개는 지난 11월 상·하원이 만장일치 수준으로 가결하고 트럼프 대통령이 서명한 '엡스타인 파일 투명성 법'에 따른 것입니다.정부는 법이 제정된 지난달 20일부터 30일 이내에 관련 기록을 공개해야 했는데 이날이 시한이 만료되는 날입니다.백악관과 공화당 지도부는 그동안 엡스타인과 트럼프 대통령의 관계를 둘러싼 음모론에 선을 그으며 엡스타인과 관련한 새로운 정보 공개에 미온적인 태도를 보여왔습니다.그러나 지난 7월 법무부가 추가 파일 공개는 없을 것이라고 발표하면서 투명한 공개를 요구하는 비판 여론이 한층 거세졌습니다.헤지펀드 매니저 출신의 억만장자 엡스타인은 자신의 자택과 별장 등에서 미성년자 수십 명을 비롯해 여성 다수를 상대로 성범죄를 저지른 혐의를 받았습니다.그는 성범죄 혐의로 체포된 뒤 2019년 감옥에서 스스로 목숨을 끊었습니다.이후 엡스타인에게 정관계 유력 인사들이 포함된 성 접대 리스트가 있다거나 사인이 자살이 아닌 타살이라는 등의 음모론이 제기됐습니다.트럼프 대통령은 엡스타인의 성범죄 사실이 드러나기 전인 2000년대 초까지 그와 여러 파티나 행사에 함께 참석했기에 성범죄에 연루된 게 아니냐는 의혹이 제기됐으나 자신은 아무 연관성이 없으며 민주당의 정치 공세라고 주장해왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)