1. 전재수 14시간 조사 뒤 귀가…"금품수수 없었다"



통일교로부터 금품을 수수한 혐의를 받는 전재수 전 해양수산부 장관이 14시간 넘는 경찰 조사를 받고 오늘(20일) 새벽 귀가했습니다. 전 의원은 "어떠한 불법적인 금품 수수는 없었다"며 혐의를 전면 부인했습니다.



2. "한미FTA공동위 연기, 디지털 규제 추진에 미 불만"



한미 관세협상 후속조치로 추진중인 한미FTA 공동위원회가 미국 측의 불만으로 내년으로 연기됐다는 미국의 언론 보도가 나왔습니다. 한국이 디지털 관련 규제를 추진하는 게 취소 사유라는 것인데 우리 정부는 최근 불거진 쿠팡 사태와는 무관하다고 밝혔습니다.



3. '불출석' 김범석 검찰 고발…위증한 'HL'도 검토



국회가 김범석 쿠팡 의장을 포함해 청문회에 나오지 않은 쿠팡 관계자 3명을 검찰에 고발했습니다. 과로사 은폐 지시 의혹을 모른다고 증언한 미국인 임시 대표에 대해서는 청문회 위증 혐의로 고발하는 방안이 검토되고 있습니다.



4. 타이완서 흉기 난동…용의자 포함 3명 사망



타이완 수도 타이베이에서 한 남성이 연막탄을 터뜨린 뒤 흉기 난동을 벌여 용의자를 포함해 3명이 숨지고 최소 5명이 다쳤습니다. 이 남성은 병역 의무 위반 혐의로 수배 중인 것으로 알려졌습니다.