위성락 안보실장, 유엔사무총장 면담…한반도 평화 논의

▲ 구테흐스 유엔 사무총장(오른쪽)과 위성락 국가안보실장

위성락 국가안보실장이 18일(현지시간) 뉴욕을 방문해 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장과 면담했습니다.19일 유엔본부에 따르면 위 실장은 전날 오후 2시 45분쯤 구테흐스 사무총장을 만나 유엔과 한국의 협력 강화, 한반도 평화 문제 등을 논의했습니다.위 실장은 방미 전 출국길에서 취재진과 만나 방미 기간 한반도 평화에 관한 협의를 진행하겠다며 "유엔에도 협의해보고자 하는 생각이 있다"라고 밝힌 바 있습니다.한국은 2024∼2025년 임기의 유엔 안전보장이사회(안보리) 이사국에 선출돼 이달 말 임기 만료를 앞두고 있습니다.앞서 지난 16일 미국에 입국한 위 실장은 당일 워싱턴DC에서 마코 루비오 미 국무장관 겸 백악관 국가안보보좌관과 만났으며, 이튿날(17일)에는 미국의 민수용 원자력 분야를 관장하는 크리스 라이트 에너지부 장관과 면담했습니다.이후 뉴욕으로 이동한 위 실장은 18일 오후 유엔본부 일정을 마친 뒤 같은 날 저녁 항공편으로 뉴욕을 떠나며 3일간의 방미 일정을 마쳤습니다.위 실장은 캐나다를 경유하는 것으로 전해졌습니다.한편 위 실장은 뉴욕을 떠나기 전 한국 언론과 만나 "(미국의 원자력법) 제91조에 따른 예외 문제를 한국과 미국 사이에 별도 협정으로 만들기로 했다"라고 말했습니다.미 원자력법 91조는 미국 대통령의 권한으로 군용 핵물질 이전을 허가할 수 있도록 합니다.호주가 이 조항에 근거한 별도 협정을 미국과 맺음으로써 기존의 미-호주 원자력 협정에 따른 걸림돌을 우회했던 것처럼 한미 간에도 비슷한 방안을 추진하는 데 합의했다는 취지로 풀이됩니다.(사진=유엔본부 제공, 연합뉴스)