'비서진' 이서진, "최화정, 성격 외모 다 이상형···20년 전이면 결혼도 가능" 솔직

이서진이 이상형 최화정에 대한 솔직한 마음을 밝혔다.



19일 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 이서진이 이상형 최화정을 매니저와 스타 관계로 만났다.



이날 이서진은 평소와 다른 모습으로 눈길을 끌었다. 이서진은 마이 스타 최화정을 향해 다소곳하게 인사를 한 후 환한 미소를 지어 보였다.



앞서 그는 이상형을 묻는 이미숙의 질문에 최화정이라고 답했던 것. 그뿐만 아니라 그는 이전에도 수차례 최화정을 이상형이라고 언급한 바 있어 눈길을 끌었다.



이에 최화정도 다른 방송을 통해 "윤여정 선생님이 야 너네 둘이 사귀어봐라 그랬었어"라며 이서진을 언급하기도 했던 것.



이날 이서진은 "이상형에 언급된 바 있으니 스캔들에 주의할 것"이라는 특이 사항에 주목했다. 이에 그는 "10년째 떠들고 있어도 스캔들난 적이 없는데"라며 스캔들이 날 리가 없다고 확신했다.



그러자 제작진은 어떤 점이 이상형인지 물었다. 이에 이서진은 "성격 외모 다"라고 답했다. 이를 들은 김광규는 혹시 결혼도 가능한지 물었다.



이에 이서진은 "한 20년 전만 해도 가능했을 거다. 20년 전이면 내가 한 서른 다섯 선배님이 마흔다섯, 뭐 나쁘지 않다. 근데 우리가 처음 만났을 때 내가 마흔다섯, 선배님이 쉰다섯이었다. 그러면 조금 있다가 환갑잔치를 열어드려야 한다. 그리고 이제는 나랑 환갑이랑 칠순을 같이 해야 하는데 그건 좀 힘들다"라고 솔직하게 말했다.



이어 그는 "스물다섯에 서른다섯이면 10년 살다가 이혼해야지. 서로 진하게 10년 살고 그다음은 각자의 길로 가야지"라며 농담인 듯 진심인 듯 말해 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)