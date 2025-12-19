태국 콩끄라판, KLPGA 드림 윈터투어 타이완 대회 우승

▲ 우승 차지한 콩끄라판

한국여자프로골프협회(KLPGA)가 신설한 동계 시즌 투어인 드림 윈터투어 첫 대회에서 태국의 빳차라쭈딴 콩끄라판이 우승을 차지했습니다.콩끄라판은 오늘(19일) 타이완 타이퐁 골프클럽에서 열린 KLPGA 드림 윈터투어 타이완 모바일 여자오픈 (총상금 1천만 타이완 달러·약 4억 7천만 원) 최종 3라운드에서 2언더파를 쳤습니다.최종합계 7언더파를 기록한 콩끄라판은 2위 정슬기(6언더파)를 한 타 차로 따돌리고 정상에 올랐습니다.우승 상금은 200만 타이완 달러입니다.KLPGA는 비시즌 선수들의 경기 감각 유지와 실전 경험 확대를 위해 드림 윈터투어라는 이름으로 동계 투어를 신설했고, 이번에 그 첫 대회가 열렸습니다.우승 트로피를 들어 올린 콩끄라판은 올해 8월 열린 KLPGA 투어 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트(IQT)에서 1위에 올라 2026시즌 정규 투어 시드를 확보한 선수입니다.콩끄라판은 "내년 KLPGA 투어에서 목표는 당연히 우승이다. 나의 장점인 정확도 높은 티샷을 앞세워 꼭 우승해보고 싶다"는 포부를 밝혔습니다.드림 윈터투어는 내년 1월 30일부터 열리는 인도네시아 여자오픈, 2월 4일부터 개최되는 필리핀 레이디스 마스터스로 이어집니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)