중국 보유 미 국채, 2008년 이후 최소…최대치 대비 반토막

중국이 보유한 미국 국채 규모가 2008년 이후 17년 만에 최소 수준인 것으로 전해졌습니다.18일(현지시간) 미 국무부 발표에 따르면 지난 10월 기준 중국의 미 국채 보유 규모는 9월(7천5억 달러) 대비 118억 달러 줄어든 6천887억 달러(약 1천18조 원)를 기록했습니다.홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 시장정보업체 윈드를 인용해 이는 2008년 11월(6천819억 달러) 이후 최소이며 고점이던 2013년 11월(1조 3천200억 달러)보다는 47.8% 줄어든 수치라고 설명했습니다.2008년 11월은 글로벌 금융위기에도 불구하고 중국이 미 국채 매입을 늘려가던 시기입니다.중국은 최근 몇 년간 꾸준히 미 국채 보유를 줄여왔으며, 지난 3월 영국에 뒤져 미 국채 보유 순위 3위로 떨어졌습니다.SCMP는 미국 부채 문제, 미 중앙은행의 독립성 우려, 달러 자산에 대한 신뢰 저하 등이 중국의 미 국채 보유 감소에 영향을 끼치고 있다고 봤습니다.인민은행(중국 중앙은행) 통화정책위원을 역임한 위융딩 사회과학원 학부위원은 최근 달러 자산 관련 위험 상승을 경고한 바 있습니다.미 국제수지는 미국의 군사력에 기반한 달러 지배력 및 기술혁신에 힘입은 증시 활황에 의지하고 있는데, 중국의 부상으로 이 두 요인이 모두 약해질 수 있다는 것입니다.중국은 미 국채 대신 금 보유를 늘리고 있습니다.중국의 금 보유량은 지난달까지 13개월 연속 증가세를 기록했습니다.11월 말 기준 중국의 금 보유량은 전월 대비 3만 온스 늘어난 7천412만 온스였습니다.한편 10월 기준 미 국채 보유 1위 일본, 2위 영국, 4위 벨기에였습니니다.외국의 미 국채 보유 합계는 9월 9조 2천484억 달러에서 10월 9조 2천426억 달러 규모로 줄었지만, 8개월 연속 9조 달러대를 유지했습니다.