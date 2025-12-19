뉴스

통일부·외교부 차관급 월례 협의채널 구축…대북정책 기싸움 수습 국면

안정식 북한전문기자
작성 2025.12.19 19:29 조회수
▲ 정동영 통일부 장관(왼쪽)이 19일 정부서울청사 별관에서 열린 외교부(재외동포청)·통일부 업무보고에서 발언하고 있다.

대북정책 주도권을 놓고 기싸움을 벌였던 통일부와 외교부가 차관급 소통 채널을 가동하기로 하면서 부처 간 갈등이 수습 국면으로 들어가는 양상입니다.

정동영 통일부 장관은 대통령 업무보고 후 정부서울청사에서 열린 브리핑에서, 김남중 통일부 차관이 정연두 외교부 외교전략정보본부장과 정보 공유를 위한 월례 협의를 진행하기로 했다고 밝혔습니다.

조현 외교부 장관도 "자주파, 동맹파 그런 논란은 내부에서 없다"면서 "실용외교파만 있다고 말씀드린다"고 말했습니다.

조 장관은 "통일부와 이견이 없는 것은 아니"라며 "업무보고에서 나왔듯 다르게 보일 수 있다"면서도 "목표는 분명히 똑같고 다만 방법론이 다를 뿐"이라고 밝혔습니다.

조 장관은 정동영 장관이 공개한 과감한 대북 구상에 대해 "개인적으로 가슴이 뛸 정도로 저렇게 되면 얼마나 좋을까 생각했다"며 "통일부가 제시한 이상을 현실로 만들기 위해 최선의 외교적 노력을 다할 생각"이라고 말했습니다.

조 장관은 다만, 정동영 장관이 추진하겠다고 밝힌 대북제재 완화에 대해 "안보실에서 여러 부처 위원들이 함께 논의해서 정부 입장을 만들어야 될 것"이라고 말했습니다.

통일부는 주한 미국대사관과도 정책실장과 대사관 공사급 레벨에서 협의채널을 구축할 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
