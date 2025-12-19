뉴스

[날씨] 전국 비 소식…서울 11도·부산 19도까지 올라 '온화'

SBS 뉴스
작성 2025.12.19 21:26 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
저는 지금 오늘(19일) 개장한 서울광장 스케이트장 앞에 나와 있습니다.

주말을 앞둔 금요일 밤인 데다가 날씨가 크게 춥지 않아서인지 이곳은 개장 첫날부터 수많은 시민들로 북적이고 있습니다.

오늘 서울의 낮 기온이 10도 가까이 오르면서 겨울치고는 날이 꽤 포근했는데요.

밤이 된 지금도 날씨가 크게 춥지는 않습니다.

내일까지는 대체로 온화한 겨울 날씨가 이어지겠지만, 일요일부터는 찬 바람이 불며 기온이 영하로 떨어지겠습니다.

급격한 기온 변화에 주의하셔야겠습니다.

내일은 전국에 비 소식이 있습니다.

새벽에 서쪽부터 시작돼서 중부지방은 늦은 오후에, 남부는 밤에 비가 그치겠습니다.

양이 5mm 안팎으로 많지 않아서 야외 활동에 큰 불편은 없겠지만, 비가 그치고 밤부터 기온이 떨어지면서 도로 위에 살얼음이 발생하겠습니다.

내일 아침 기온은 서울이 9도로 밤사이 기온이 거의 떨어지지 않겠고요, 낮 기온은 서울이 11도, 부산 19도까지 오르겠습니다.

다음 주 화요일 오후부터 수요일 오전 사이 전국에 비나 눈이 내리겠습니다.

(현장진행 : 박영일)

(남유진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지