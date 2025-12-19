[날씨] 전국 비 소식…서울 11도·부산 19도까지 올라 '온화'

저는 지금 오늘(19일) 개장한 서울광장 스케이트장 앞에 나와 있습니다.



주말을 앞둔 금요일 밤인 데다가 날씨가 크게 춥지 않아서인지 이곳은 개장 첫날부터 수많은 시민들로 북적이고 있습니다.



오늘 서울의 낮 기온이 10도 가까이 오르면서 겨울치고는 날이 꽤 포근했는데요.



밤이 된 지금도 날씨가 크게 춥지는 않습니다.



내일까지는 대체로 온화한 겨울 날씨가 이어지겠지만, 일요일부터는 찬 바람이 불며 기온이 영하로 떨어지겠습니다.



급격한 기온 변화에 주의하셔야겠습니다.



내일은 전국에 비 소식이 있습니다.



새벽에 서쪽부터 시작돼서 중부지방은 늦은 오후에, 남부는 밤에 비가 그치겠습니다.



양이 5mm 안팎으로 많지 않아서 야외 활동에 큰 불편은 없겠지만, 비가 그치고 밤부터 기온이 떨어지면서 도로 위에 살얼음이 발생하겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 9도로 밤사이 기온이 거의 떨어지지 않겠고요, 낮 기온은 서울이 11도, 부산 19도까지 오르겠습니다.



다음 주 화요일 오후부터 수요일 오전 사이 전국에 비나 눈이 내리겠습니다.



(현장진행 : 박영일)



(남유진 기상캐스터)