"남북, 진짜 원수 돼 가는 듯"…부처 갈등은 긍정

<앵커>



이재명 대통령이 현재 남북관계가 진짜 원수가 돼 가는 것 같다며 신뢰 회복을 위한 조치를 주문했습니다. 대북정책을 놓고 외교부와 통일부의 입장이 엇갈린 데 대해서는, 다양한 부처 의견이 정책 선택의 폭을 넓히는 효과가 있다고 말했습니다.



김혜영 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 오늘(19일) 외교·통일부 업무보고에서 지난 정부의 강대강 정책으로 남북관계가 심각하게 악화했다고 지적했습니다.



[이재명 대통령 : (남북관계가) 요즘은 진짜 원수가 돼가는 것 같아요. 정략적인 욕망 때문에 이렇게 만들었다고 보여집니다.]



이 대통령은 북한이 남측의 북침을 걱정해 3중 철책과 방벽을 설치했다며, 남북 적대 완화와 신뢰 회복을 위해 통일부가 역할을 해야 한다고 주문했습니다.



정동영 통일부 장관은 북한과 관계 개선을 위해서는 먼저 대북 제재 완화가 필요하다면서, 이를 통한 서울-평양-베이징 고속철도 건설과 원산 갈마 지구 관광 지원 등 파격적인 구상을 내놨습니다.



[정동영/통일부 장관 : (북측과) 대화를 하려면 제재를 하면서 대화를 할 수는 없습니다.]



외교부는 "통일부의 이상을 현실로 만들기 위해 외교적 노력을 하겠다"면서도 제재 완화 문제 등에선 입장이 다르다는 점을 분명히 했습니다.



[조현/외교부 장관 : 한반도에 평화 정착이 된다면 얼마나 좋을까 그런 생각을 정말 했습니다. 그러나 방법론은 분명히 다릅니다.]



정부 내 이른바 '자주파'와 '동맹파' 사이 이런 갈등 구도에 대해, 이 대통령은 "부처들이 고유한 입장을 갖고 있는 게 외교 정책을 선택할 공간을 넓히는 효과가 있다"고 말했습니다.



그러면서 토론 활성화를 위해 외교·통일·국방부 등이 참여하는 안보관계장관회의 추진을 지시했습니다.



이 대통령은 "국민의 의식 수준을 폄하하지 말라"며 노동신문 등 북한 매체에 대한 접근 제한을 풀라고도 지시했습니다.



(영상취재 : 정성화·이병주, 영상편집 : 최진화, 디자인 : 홍지월)