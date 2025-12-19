역주행 차량이 학원 버스 덮쳤다…끝내 숨진 운전자

<앵커>



오늘(19일) 낮 서을 영등포에서 승용차가 역주행해 신호대기하고 있던 학원버스를 들이받았습니다. 60대 승용차 운전자가 숨졌고, 버스 기사와 행인 등 6명이 다쳤습니다.



보도에 권민규 기자입니다.



<기자>



차량 1대가 빠른 속도로 달려옵니다.



중앙선을 넘어 반대편 차선을 달리고 있는 이 차량.



정차 중이던 버스와 가로수를 강하게 들이받고서야 멈춰섭니다.



오늘 오후 3시 반쯤 서울 영등포구 양남사거리 인근 도로에서 60대 A 씨가 몰던 승용차가 도로를 역주행해 신호 대기 중이던 학원 버스와 충돌했습니다.



[이재덕/사고 목격자 : 엔진이 완전히 빠져가지고 저기 횡단보도에 나와 있었어요. 그 파편이 튀어가지고 여기까지 왔어요.]



사고 직후 승용차 운전자 A 씨가 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.



학생들을 태우러 가던 학원 버스에서 70대 운전기사와 승하차 도우미가 다쳤고, 차량 파편에 맞은 행인 4명 등 모두 6명이 병원으로 옮겨져 치료를 받았습니다.



[서유석/학원 버스 기사 : 3차선에서 앞에만 보고 있는데 뭐가 확 들어오는 거예요. 반대쪽에서 역주행해서. 학생들이 없으니까 천만다행이지. 운전대로 박았으면 즉사했지, 내가.]



경찰은 차량 블랙박스와 CCTV 영상 등을 확보해 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.



오후 5시 40분쯤에는 서울 강남구청역 사거리에서 시내버스가 승용차와 SUV를 들이받는 등 차량 10대가 연쇄 추돌했습니다.



버스 승객 등 6명이 다쳐 병원으로 옮겨졌고, 극심한 정체가 빚어지며 퇴근길 불편이 이어졌습니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 김윤성)