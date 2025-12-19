"계엄·탄핵 결과에 책임"…달라진 장동혁?

<앵커>



당내에서 12·3 계엄 사과와 윤석열 전 대통령과의 절연을 요구받아 온 국민의힘 장동혁 대표가 "계엄과 탄핵이 가져온 결과에 책임을 져야 한다"고 밝혔습니다. 당내에서는 이를 변화의 신호탄이라고 보는 시각과 공허한 구호에 그칠 거라는 평가가 엇갈리고 있습니다.



김형래 기자입니다.



자신의 정치적 고향인 충청 지역 당원들을 만난 국민의힘 장동혁 대표.



계엄과 탄핵을 언급하며 이렇게 말했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 그 과정에 대한 어떤 설명과 이유에도 불구하고, 계엄과 탄핵이 가져온 그 결과에 대해서는 책임을 져야 한다고 생각합니다.]



12·3 계엄 선포 1년이 됐던 지난 3일 계엄이 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다며 윤석열 전 대통령과 마찬가지로 민주당 탓을 했던 표현은 오늘(19일) 발언에 없었습니다.



장 대표는 "국민의힘 당대표로서 무거운 책임감을 느끼고 있다", "그 바탕 위에서 변화를 시작하려고 한다"며 방향 전환 가능성을 시사했습니다.



또 자신의 부족함을 알고 있다면서 무엇을 채워야 할지도 듣고 있다고 말했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 당 대표가 잘못하는 것이 있다면 손가락질할 것이 아니라 부족한 사람에게 더 힘을 보태줘야 할 것입니다.]



당내 평가는 엇갈렸습니다.



장 대표를 거듭 비판해 온 양향자 최고위원은 변화를 환영한다고 반겼지만, 친한계에서는 말에 맞는 행동 없이는 공허한 구호에 불과하다고 평가 절하했습니다.



이명박 전 대통령이 어제 국민의힘 의원들을 만난 자리에서 "당 대표를 중심으로 하나가 돼야 한다", "싸우다가도 집에 강도가 들어오면 내쫓고 본다"고 말한 걸 두고도 논쟁이 이어졌습니다.



장 대표에게 힘을 실어준 발언이란 해석도 나왔지만 '당의 화합을 강조한 것일 뿐' 누구 편을 든 건 아니었단 반박도 나왔습니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 박태영)