뉴스

"계엄·탄핵 결과에 책임"…달라진 장동혁?

김형래 기자
작성 2025.12.19 20:23 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

당내에서 12·3 계엄 사과와 윤석열 전 대통령과의 절연을 요구받아 온 국민의힘 장동혁 대표가 "계엄과 탄핵이 가져온 결과에 책임을 져야 한다"고 밝혔습니다. 당내에서는 이를 변화의 신호탄이라고 보는 시각과 공허한 구호에 그칠 거라는 평가가 엇갈리고 있습니다.

김형래 기자입니다.

<기자>

자신의 정치적 고향인 충청 지역 당원들을 만난 국민의힘 장동혁 대표.

계엄과 탄핵을 언급하며 이렇게 말했습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 그 과정에 대한 어떤 설명과 이유에도 불구하고, 계엄과 탄핵이 가져온 그 결과에 대해서는 책임을 져야 한다고 생각합니다.]

12·3 계엄 선포 1년이 됐던 지난 3일 계엄이 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다며 윤석열 전 대통령과 마찬가지로 민주당 탓을 했던 표현은 오늘(19일) 발언에 없었습니다.

장 대표는 "국민의힘 당대표로서 무거운 책임감을 느끼고 있다", "그 바탕 위에서 변화를 시작하려고 한다"며 방향 전환 가능성을 시사했습니다.

또 자신의 부족함을 알고 있다면서 무엇을 채워야 할지도 듣고 있다고 말했습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 당 대표가 잘못하는 것이 있다면 손가락질할 것이 아니라 부족한 사람에게 더 힘을 보태줘야 할 것입니다.]

당내 평가는 엇갈렸습니다.

장 대표를 거듭 비판해 온 양향자 최고위원은 변화를 환영한다고 반겼지만, 친한계에서는 말에 맞는 행동 없이는 공허한 구호에 불과하다고 평가 절하했습니다.

이명박 전 대통령이 어제 국민의힘 의원들을 만난 자리에서 "당 대표를 중심으로 하나가 돼야 한다", "싸우다가도 집에 강도가 들어오면 내쫓고 본다"고 말한 걸 두고도 논쟁이 이어졌습니다.

장 대표에게 힘을 실어준 발언이란 해석도 나왔지만 '당의 화합을 강조한 것일 뿐' 누구 편을 든 건 아니었단 반박도 나왔습니다.

(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 박태영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김형래 기자 사진
김형래 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지