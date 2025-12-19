지지 정당 달라도 "특검하자" 한마음…찬성 '62%'

<앵커>



통일교 의혹에 대한 특검 도입에 응답자의 62%가 찬성했다는 여론 조사 결과가 나왔습니다. 민주당 지지층과 국민의힘 지지층 모두 특검 찬성 의견이 60%대를 기록했습니다.



이 내용은 박찬범 기자가 전하겠습니다.



여론조사 업체 한국갤럽이 지난 16일부터 어제(18일)까지 사흘 동안 전국 성인 1,001명을 대상으로 조사한 결과입니다.



정치권 인사들의 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 특별검사제 도입이 필요한지 물어봤습니다.



'도입해야 한다' 62%, '도입할 필요 없다' 22%로 나타났습니다.



지지 정당 별로 민주당 지지층에서 '도입해야 한다' 67%, 도입할 필요 없다 22%, 국민의힘 지지층에서 '도입해야 한다' 60%, 도입할 필요 없다 24%로 나타났습니다.



현재 민주당은 통일교와 정치권 유착 의혹에 대한 경찰 수사가 진행되고 있는 만큼 결과를 지켜보자는 입장입니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 새로운 사실 밝혀지지 않는 한 현재 상태로서는 통일교와 관련한 특검은 고려하지 않는다고 하는 입장은 변화가 없습니다.]



국민의힘은 개혁신당과 공조해 다음 주 통일교 특검법안을 발의할 계획입니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 야권이 공조를 해서 특검법을 지금 추진을 하고 있는 것이고 더불어민주당이 끝까지 반대만 하고 거부만 하고 있기에는, 국민 여론이 용납하지 않을 것이다.]



이재명 대통령 직무 수행 평가는 '잘하고 있다' 55%, '잘못하고 있다' 36%로 나타났습니다.



지난주와 비교하면, '잘하고 있다'는 응답은 1%p 내렸고, '잘못하고 있다'는 2%p 올랐습니다.



정당 지지도는 민주당 40%, 국민의힘 26%, 개혁신당 4%, 조국 혁신당 3%, 진보당 1% 순으로 지난 조사 때와 같았습니다.



