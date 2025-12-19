[단독] 압수수색 영장 보니…'국토위 맞춤형' 로비 했나

<앵커>



또 다른 통일교 로비 대상으로 지목된 임종성 전 의원의 압수수색 영장 내용을 저희가 확인했습니다. 여기에는 통일교의 맞춤형 로비 정황이 담겨 있었습니다. 경찰은 통일교가 자신들이 숙원 사업을 실현하기 위해, 국회 주요 상임위에 전략적으로 접근한 걸로 의심하고 있습니다.



안희재 기자가 단독 취재했습니다.



<기자>



SBS가 확인한 임종성 전 더불어민주당 의원의 압수수색 영장엔 '국회 국토교통위원회'란 단어가 여러 차례 등장합니다.



재선 의원 8년 임기 절반을, 국토위에서 보낸 임 전 의원의 이력이 통일교 한학자 총재와 윤영호 전 세계본부장, 두 사람의 눈에 들었다는 겁니다.



경찰은 통일교 측이 대형 건설 프로젝트 인허가와 국책사업 지정에 막대한 영향력을 행사할 수 있는 대상자를 물색하던 중, 관련 핵심 상임위인 국토위 위원으로 임 전 의원이 장기간 활동한 사실을 알고 금품 제공을 결정했다고 영장에 적시했습니다.



김규환 전 미래통합당 의원의 압수수색 영장에도, 통일교 산하 산업체 관련 정책 지원과 규제 완화를 위해 국회 산자위원 출신인 김 전 의원에게 금품을 제공하기로 했다고 적시됐습니다.



통일교가 주요 숙원 사업과 직결되는 특정 상임위에 '맞춤형 로비'를 벌였다는 겁니다.



임 전 의원은 지난 2016년, 국회 국토위 회의에서 해저터널 구상 자체에 대한 부정적 인식을 드러내기도 했는데,



[임종성/당시 민주당 의원 (2016년 12월, 국회 국토위) : (제주-목포) 해저터널을 했을 경우, (제주에서) 1박이 아니라 무박으로 갔다 온다면 이건 상당히 심각하거든요.]



법조계에서는 "숙원 사업이 상임위 차원에서 별다른 문제 제기 없이 진행되도록 하기 위한 전략적 로비였을 수 있다"는 분석이 나옵니다.



실제 통일교는 세계평화국회의원연합, IAPP라는 산하 조직 등을 통해 정치인들의 각종 통일교 관련 해외 행사 참가비를 대납한 정황도 드러나고 있습니다.



2016년과 2018년 통일교가 지원한 항공권으로 각각 네팔과 미국을 다녀온 사실이 알려진 임 전 의원은 SBS 취재진에 "초대받아 행사에 갔을 뿐 교단의 돈이 쓰인 줄은 몰랐다"고 해명했습니다.



경찰은 전재수 의원에 이어 통일교의 주요 로비 대상으로 지목된 임종성, 김규환 전 의원을 조만간 피의자 신분으로 소환 조사할 방침입니다.



