10시간째 이어진 조사…전재수 "불법 수수 결코 없다"

<앵커>



통일교로부터 금품을 받았다는 의혹에 휩싸인 전재수 민주당 의원이 오늘(19일) 경찰에 출석했습니다. 전 의원은 조사에 앞서 "불법적인 금품 수수는 없었다"며 혐의를 재차 부인했습니다. 경찰청부터 가보겠습니다.



동은영 기자, 조사가 거의 10시간째 진행 중이네요?



<기자>



오전 10시부터 시작된 조사는 지금도 진행 중입니다.



전재수 의원은 뇌물수수와 정치자금법 위반 혐의를 받는 피의자 신분인데요.



경찰 출석에 앞서 밝힌 전 의원 입장부터 먼저 들어보시죠.



[전재수/민주당 의원 : 이것은 명백하게 사실이 아닙니다. 한·일 해저터널은 부산의 미래를 팔아먹는 것입니다.]



통일교 측으로부터 한일 해저터널 건설 등 현안 청탁과 함께, 현금 2천만 원과 1천만 원대 명품 시계를 받았다고 보는 경찰의 시각에 대해, 전 의원은 결단코 불법적인 금품수수는 없었다며 강하게 반발했습니다.



경찰은 통일교 천정궁 등에서 압수한 출입기록과 보고 자료, 명품 구매 내역 등을 토대로 전 의원에게 금품 수수 여부, 한학자 총재와의 만남 여부를 추궁하고 있는 걸로 알려졌습니다.



전 의원은 올해 4월에도 통일교 유관단체가 주최한 행사에서 축사를 한 사실이 새롭게 드러났는데요.



이렇게 여러 통일교 행사에 참석한 이유와 각종 발언의 배경 등을 경찰이 묻고 있는 걸로 전해졌습니다.



<앵커>



관련 의혹이 불거진 여러 정치인 가운데 전 의원이 가장 먼저 조사받는 이유가 있습니까?



<기자>



정치자금법 위반 공소시효가 고려됐을 것으로 보입니다.



금품이 건네졌다는 시점이 2018년이라 시효가 올해까지인데요.



현금 3천만 원이 건네졌다고 의심받는 임종성, 김규환 전 의원의 경우 그 시점이 2020년으로 전 의원에 비해 공소시효에 여유가 있는 겁니다.



경찰은 앞서 한 총재 구치소 접견 조사에서도 전 의원 관련 의혹 부분에 집중한 걸로 알려졌습니다.



이번 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 당초 민중기 특검팀이 편파 수사를 했다며 야당이 고발한 사건은, 경찰에서 사건을 이첩 받은 공수처가 오늘 사건을 배당하고 수사에 착수하기로 했습니다.



