일본은행 총재, 추가 금리인상 예고…시기엔 "적절히 판단"

▲ 우에다 가즈오 일본은행 총재

일본 중앙은행인 일본은행의 우에다 가즈오 총재가 경제·물가 흐름이 예상에서 벗어나지 않으면 계속해서 기준금리를 올리겠다고 밝혔습니다.우에다 총재는 오늘(19일) 금융정책결정회의 이후 기자회견을 열고 "계속해서 정책금리를 올려 금융완화 정도를 조정하겠다"고 말했습니다.일본은행은 이번 회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현재 '0.5% 정도'에서 '0.75% 정도'로 0.25%포인트 인상했습니다.일본은행의 금리 인상은 올해 1월 이후 11개월 만이며, 기준금리 0.75%는 1995년 이후 30년 만에 가장 높은 수준입니다.우에다 총재는 이에 대해 "특별한 의미는 없다고 생각한다"면서 금리 인상 이후에도 실질금리가 매우 낮은 수준이고 완화적 금융환경이 유지된다고 강조했습니다.다만 그는 금융시장이 주목하는 추가 금리 인상 시점에 대해서는 "경제·금융 정세에 달렸기에 적절히 판단하겠다"며 명확히 언급하지 않았습니다.우에다 총재는 트럼프 미국 행정부 관세 정책에 따른 불확실성이 줄어들고 일본 기업이 내년 봄 임금을 인상할 가능성이 커진 것이 금리 인상의 주된 판단 재료가 됐다고 설명했습니다.이어 "(인상) 시기가 늦으면 나중에 매우 큰 폭의 금리 인상을 해야 할 가능성이 있다"고 덧붙였습니다.우에다 총재는 일본은행이 중시하는 물가 상승과 관련해 일본 경제가 인플레이션 상태에 있다는 시각도 드러냈습니다.그는 미국 관세 정책 영향에 대해 "제조업을 중심으로 수익 하락 압력이 가해지고 있지만, 설비 투자·고용·임금 동향을 포함해 경제 전체에 영향을 미치지는 않는 듯하다"고 말했습니다.엔화 약세 흐름과 관련해서는 "복수의 위원이 기조 물가에 영향을 줄 가능성을 지적했다"고 전했습니다.일본은행의 기준금리 인상과 다카이치 내각의 재정 악화 우려로 10년물 국채 금리가 26년 만에 가장 높은 수준인 2.02%까지 치솟은 데 대해선 "통상적인 움직임과는 다른 예외적 움직임일 경우 기동적으로 대응하겠다"고 밝혔습니다.