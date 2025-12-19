중, 일 고위관계자 '핵무기 보유' 발언에 "사태 상당히 심각"

▲ 궈자쿤 중국 외교부 대변인

일본 정부 고위 간부의 '핵무기 보유' 발언이 파문을 일으키는 가운데, 중국이 이를 '상당히 심각한 사태'라고 규정하며 국제사회에 우려 표명을 촉구했습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 19일 브리핑에서 "보도가 사실이라면 사태는 상당히 심각하다"며 "일본 측 일부 인사가 국제법을 어기고 핵무기를 보유하려는 위험한 음모를 드러낸 것"이라고 주장했습니다.궈 대변인은 이어 "중국과 국제사회는 반드시 고도로 경계하고 심각한 우려를 표해야 한다"고 주장했습니다.교도통신과 아사히신문 등에 따르면 일본 다카이치 사나에 정부에서 안보 정책을 담당하는 총리실(총리 관저) 간부는 취재진에 사견임을 전제로 "일본이 핵무기를 보유해야 한다"고 발언했습니다.이 간부는 중국과 러시아, 북한의 핵무기 증강, 개발 등 일본을 둘러싼 안보 환경이 점차 엄중해지고 있다고 언급하고 미국이 제공하는 핵우산의 신뢰성에 대해서도 의문을 제기한 것으로 전해졌습니다.궈 대변인은 일본이 핵무기 보유 움직임을 보이는 것은 "일본 우익 보수 세력이 군국주의를 되살리고, 국제 질서의 구속에서 벗어나 군사화 야심을 가속화 하고 있음을 반영한다"고 강조했습니다.이어 "국제사회는 눈을 부릅뜨고 핵 비확산·핵 군축 문제에서 일본의 위선적 입장을 분명히 인식해야 한다"고 역설했습니다.궈 대변인은 일본이 지난해 7월 사도광산의 세계문화유산 등재 당시 유네스코 세계유산위원회에 했던 '조선인 강제 노역 반영' 약속을 여전히 지키지 않는 데 대해 한국이 '합의 이행'을 촉구하고 있는 상황에 대해서도 일본을 향해 비판의 목소리를 냈습니다.그는 "아시아 국가 노동자들을 강제 동원·노예화한 것은 일본 군국주의가 대외 침략과 식민 통치 기간에 저지른 중대 범죄"라며 "역사를 반성하고, 정직하고 책임감 있는 태도로 유산 문제를 처리하라"고 촉구했습니다.(사진=중국 외교부 제공, 연합뉴스)