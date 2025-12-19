뉴스

[단독] 경찰 '통일교팀' 총 30명 안팎으로 증원…수사 확대?

한성희 기자
작성 2025.12.19 17:41 수정 2025.12.19 17:45 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
[단독] 경찰 '통일교팀' 총 30명 안팎으로 증원…수사 확대?
▲ 경찰청 국가수사본부

통일교의 정치권 금품 로비 의혹을 수사 중인 경찰 수사팀이 추가 파견을 통해 총 30명 안팎으로 규모를 확대할 계획인 것으로 확인됐습니다.

현재 23명 규모인 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 최근 서울경찰청에 추가 인력 파견을 요청해, 서울청 소속 형사기동대 직원 5명 등을 오는 22일부터 파견받을 예정인 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.

지난 10일 김건희 특검팀으로부터 의혹 사건을 이첩받은 뒤 이뤄지는 수사팀의 첫 증원으로, 관련 수사 확대 가능성이 점쳐지는 대목입니다.

사건 접수 닷새 만인 지난 15일 대대적인 압수수색을 벌였고, 강제수사 개시 나흘 만인 오늘 핵심 피의자인 전재수 의원을 불러 조사하는 등 경찰이 수사에 속도를 내는 가운데, 이번 인력 증원으로 수사에 더 탄력이 붙을 수 있단 것입니다.

특히, 국수본 측은 서울청 측에 파견을 요청하며 "반부패 수사 경험이 충분한 인원을 보내달라"고 강조한 것으로도 파악됐습니다.

반부패범죄는 공직자의 부패 등과 관련한 공공범죄를 의미하는데, 전 의원과 김규환, 임종성 전 의원 등 전·현직 국회의원이 연루된 이번 사건의 성격을 고려한 주문으로 풀이됩니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지