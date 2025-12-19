영 이코노미스트 "한국, 올해 심각한 민주주의 위협서 회복"

▲ 지난 3일 서울 여의도 국회의사당 정문 앞에서 열린 '12·3 내란·외환 청산과 종식, 사회 대개혁 시민 대행진' 집회에서 참가자들이 응원봉을 들고 있다.

영국 시사주간지 이코노미스트가 "심각한 민주주의 위협에서 회복했다"며 올해 한국을 헌정 질서를 뒤집으려는 폭력적 시도에 대처한 모범 국가 중 하나로 꼽았습니다.이코노미스트는 매년 크리스마스를 앞두고 발표하는 '올해의 국가' 후보 중 한 곳으로 한국을 선정하고, 지난해 말 계엄 사태가 발생한 후 한국의 대응 과정을 소개했습니다.이코노미스트는 "1년 전 윤석열 전 대통령은 계엄령을 선포하려 했고 군대를 동원해 국회를 폐쇄하려 했다"며 "그러나 국회의원, 시위대, 기관들이 굳건히 버텼고 불명예스럽게 물러난 전 대통령은 올해 내란죄로 재판에 회부됐다"고 전했습니다.브라질도 헌정 질서를 지켜낸 모범 국가 사례로 평가받았습니다.지난 9월 브라질 법원은 2022년 선거에서 패배한 뒤 부정 선거를 주장하며 쿠데타를 시도한 자이르 보우소나루 전 대통령에게 징역 27년 형을 선고했습니다.이코노미스트는 "브라질은 20세기 대부분을 쿠데타로 고통받았지만, 주동자가 적절한 처벌을 받은 건 이번이 처음"이라고 강조했습니다.올해의 국가 후보에는 아르헨티나도 이름을 올렸는데, 하비에르 밀레이 대통령이 강력한 개혁 정책을 통해 경제 분야에서 큰 개선을 이뤄낸 점을 인정받았습니다.이코노미스트는 모든 후보 가운데 최종적으로 시리아를 올해의 국가로 선정했습니다.바샤르 알아사드 독재정권이 축출된 후 집권에 성공한 아메드 알사랴 임시대통령이 국가를 단결시키고 경제를 회복시키는 등 놀라운 변화를 가져왔다고 평가했습니다.또 "여성들은 더 이상 히잡을 쓰거나 집에 머물러야 할 의무가 없고" "약 300만 명의 시리아인이 고향으로 돌아와 말이 아닌 행동으로 자신들의 의지를 보여줬다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)