[D리포트] 빙산 녹아 갇힌 어미 펭귄 기다리던 새끼들 '집단 아사'

올해 촬영한 황제펭귄 최대 서식지인 남극 로스해의 쿨먼 섬입니다.



무리 지어 서식하는 황제펭귄은 남극 고유종인데, 검은 등에 노란색 가슴이 특징으로 새끼들은 털 색이 회색입니다.



어미 황제펭귄은 6월에 산란을 한 뒤 수컷에게 알을 맡기고 사냥을 나갔다가 먹이를 가지고 2~3개월 뒤 돌아옵니다.



그런데 우리 극지연구소가 쿨먼섬 현장을 조사하니 올해는 새끼들이 눈에 띄게 줄었습니다.



지난해 2만 1천 마리였던 새끼들의 숫자가 올해는 70%나 줄어 고작 6천7백 마리밖에 되지 않았습니다.



그런데 서식지 주변에서 태어난 지 얼마 되지 않은 새끼들의 사체가 다수 발견됐습니다.



현재 남극에서 조사를 이어가는 연구팀은 새끼들이 먹이를 먹지 못하고 굶어 죽은 것으로 판단했습니다.



[김종우/극지연구소 남극 연구원 : 연구자이기도 하지만 동물을 좋아하는 사람으로서 너무 안타까운 생각이 들었습니다. 처음 현장 조사를 왔을 때 조그마한 새끼 사체가 많이 보였었고. 그 정도 사이즈는 번식 초기라고 판단을 하였는데. (사냥) 교대가 제때 이뤄지지 않아서 굶어 죽은 것으로 추정하고 있습니다.]



문제는 서식지 앞으로 빙산이 떠내려와 어미들이 돌아오는 길을 막았다는 겁니다.



길이 14km 축구장 5천 개 넓이의 거대한 빙산이 서식지와 바다 사이를 가로막은 겁니다.



빙산 때문에 높이가 20m 넘는 절벽이 생겨 펭귄들이 서식지로 돌아오지 못했고, 빙산 위에선 펭귄이 장기간 머무른 증거가 되는 배설 흔적도 확인됐습니다.



[빙산 뒤쪽(바다 쪽)으로 눈이 쌓이면서 펭귄들이 그거를 빙산이라 생각 안 하고 빙산 뒤쪽에는 걸어 올라갈 수 있으니까 그 걸로 걸어왔다가 번식지에는 빙산에 23m 높이가 있으니까 길로 내려가지 못하고.]



위성으로 조사해 보니 지난 3월 난센 빙붕에서 빙산이 떨어져 나와 7월 말 번식지 입구를 막은 것으로 나타났습니다.



기후변화로 인한 빙붕 붕괴가 가속화되고 있고 황제펭귄 새끼들의 생존까지 위협한 겁니다.



극지연구소는 기후변화가 남극 생태계에 예측 불가능한 위험을 가하고 있다며 내년까지 위성 관측과 현장 조사를 강화하고 해당 사례를 남극 해양생물자원 보존위원회 등 국제기구에 보고하기로 했습니다.



