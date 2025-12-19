뉴스

미 브라운대 총격 용의자 시신 발견…'동창생' 교수도 살해

김민표 기자
작성 2025.12.19 17:17 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

미국 명문 브라운대 집단 총격 사건의 용의자가 숨진 채 발견됐습니다. 미국 수사 당국은 이 용의자가 대학 시절 동창생인 MIT 공대 교수도 살해한 것으로 보고 있습니다.

김민표 기자가 보도합니다.

<기자>

미국 브라운대 집단 총격 사건 이틀 뒤 또 다른 명문대인 매사추세츠공대, 즉 MIT의 교수가 자택에서 총격을 당해 숨졌습니다.

브라운대에서 북쪽으로 80킬로미터가량 떨어진 곳이었습니다.

[로이드 로젠탈/숨진 교수 이웃 주민 : 밤 9시쯤 총소리가 세 번 들렸어요]

수사 당국은 두 사건을 1명이 저지른 것으로 보고 용의자 신원까지 파악해 추적하던 중 용의자가 숨진 채 발견됐다고 밝혔습니다.

용의자는 총을 쏴 스스로 목숨을 끊은 것으로 조사됐습니다.

[오스카 페레즈/프로비던스 경찰청장 : 용의자는 48세 남성이었습니다. 그는 브라운 학생이었고, 포르투갈 국적입니다.]

포르투갈 국적인 용의자는 숨진 MIT 교수와 리스본의 한 대학에서 함께 공부한 동창생이었습니다.

경찰은 용의자가 두 건의 총격 범행을 저지른 동기 등에 대해서는 아직 모른다고 밝혔습니다.

숨진 용의자는 유학생용 F1 비자를 받아 2000년 가을부터 2001년 봄까지 브라운대에 물리학과 박사과정 대학원생으로 등록했다가 휴학한 뒤 복학하지 않았습니다.

2017년에는 'DV1'이라는 영주권 추첨 프로그램으로 미국 영주권을 받았습니다.

'다양성 비자 프로그램'으로 불리는 DV1 프로그램은 연간 최대 5만 명을 추첨으로 선발해 영주권을 주는 제도입니다.

용의자가 밝혀진 뒤 트럼프 대통령의 지시에 따라 이 프로그램은 중단됐습니다.

현지시간으로 지난 13일 발생한 브라운대 총격으로 2명이 숨졌고, 병원 치료받던 9명 가운데 3명은 퇴원했습니다.

(영상편집 : 김종태)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지