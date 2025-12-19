2026 프로야구 KBO리그 3월 28일 토요일 개막

▲ 잠실야구장 만원 관중

2026 한국프로야구 KBO리그가 내년 3월 28일 토요일에 개막해 팀당 144경기, 총 720경기의 장기 레이스를 펼칩니다.KBO는 2026 KBO 정규시즌 일정을 오늘(19일) 발표했습니다.개막전은 2025시즌 최종 팀 순위 상위 5개 팀의 홈 경기로 편성됐습니다.서울 잠실구장에서 kt wiz와 LG 트윈스가 맞붙고, 대전 한화생명 볼파크에서는 키움 히어로즈와 한화 이글스가 격돌합니다.인천 SSG 랜더스필드(KIA 타이거즈-SSG 랜더스), 대구 삼성라이온즈파크(롯데 자이언츠-삼성 라이온즈), 창원 NC파크(두산 베어스-NC 다이노스)에서도 개막 2연전이 펼쳐집니다.어린이날 경기는 격년제 편성 원칙에 따라 잠실(두산-LG), 인천(NC-SSG), 수원(롯데-kt), 광주(한화-KIA), 대구(키움-삼성)에서 열립니다.KBO 올스타전은 7월 11일에 개최하고, 올스타전 휴식 기간은 7월 10일부터 15일까지 6일로 정했습니다.정규시즌 후반기는 7월 16일부터 4연전으로 시작합니다.KBO는 개막 2연전과 올스타전 휴식기 직후의 4연전을 제외한 모든 경기를 3연전으로 짜고, 9월 6일까지 팀당 135경기를 우선 편성했습니다.미편성한 45경기(팀당 9경기)는 우천 등으로 취소되는 경기와 함께 추후 편성할 예정입니다.팀 간 이동 거리와 마케팅 요소 등을 종합적으로 고려해 격년제로 홈 73경기-원정 71경기를 편성하는 원칙에 따라 2026년에는 LG, 삼성, NC, KIA, 키움이 홈 73경기-원정 71경기를 치릅니다.