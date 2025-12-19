황재균, 20년 프로 생활 마감…"행복한 야구 선수였다"

▲ kt wiz 황재균

20년 동안 프로야구 선수로 뛴 황재균(38)이 그라운드를 떠납니다.kt wiz는 오늘(19일) "황재균이 선수 생활을 마무리하기로 했다"고 전했습니다.황재균은 구단을 통해 "kt에서 좋은 제안을 했지만, 고심 끝에 은퇴 결정을 했다"며 "언제나 열정적으로 응원해주신 팬들 덕분에 20년간 프로 선수로 뛰었다"고 인사했습니다.이어 "나는 한국시리즈 우승이라는 최고의 순간을 만끽했고, 국가대표로 뽑혀 올림픽과 아시안게임 등 각종 국제대회에 출전하는 큰 영광을 누렸던 행복한 야구 선수였다"며 "프로 생활 내내 큰 부상 없이 꾸준한 퍼포먼스를 보여줬던 선수로도 기억되고 싶다. 옆에서 늘 힘이 되어줬던 가족들과 지도자, 동료들, 그동안 몸담았던 구단에 감사 인사를 드린다"고 덧붙였습니다.2006년 현대 유니콘스에 2차 3라운드 전체 24순위로 지명돼 프로에 데뷔한 황재균은 히어로즈, 롯데 자이언츠를 거쳐 미국 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠에서 활약했고 2018년부터는 kt에서 뛰었습니다.KBO리그 통산 성적은 2천200경기, 타율 0.285, 2천266안타, 227홈런, 1천121타점, 1천172득점, 235도루입니다.2017년에는 MLB에 도전해 18경기 타율 0.154(52타수 8안타), 1홈런, 5타점을 올렸습니다.2021년에는 kt 주장으로 팀의 창단 첫 우승을 이끌었습니다.태극마크를 달고, 2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방 아시안게임에 출전해 금메달을 따냈고 2022년에 열린 2021 도쿄 올림픽에도 출전했습니다.황재균은 올해에도 112경기 타율 0.275, 7홈런, 48타점의 준수한 성적을 냈고 자유계약선수(FA) 권리도 행사했지만, 선수 생활을 마감하기로 했습니다.kt는 "2026시즌 초에 황재균의 은퇴식을 열 예정"이라고 밝혔습니다.정훈(전 롯데 자이언츠)에 이어 황재균이 은퇴하면서 현대 유니콘스에서 뛰었던 야수들은 모두 그라운드를 떠났습니다.최근 한화 이글스에서 방출당한 투수 장시환이 은퇴를 결정하면, 현대 출신 현역 선수는 한 명도 남지 않습니다.(사진=연합뉴스)