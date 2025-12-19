정은경 "초고령사회 간병비 부담 경감"…경북 요양병원 방문

▲ 정은경 보건복지부 장관이 지난 16일 정부세종청사 보건복지부 브리핑실에서 2026년 주요 정책 추진계획에 관해 설명하고 있다.

정은경 보건복지부 장관이 경북 지역 요양병원과 2차 종합병원을 잇따라 방문해 의료와 간병 현황을 점검했습니다.정 장관은 먼저 예천군 경도요양병원을 찾아 환자 가족의 간병비 부담과 인력난 등 현장의 애로사항을 청취했습니다.정 장관은 이 자리에서 "초고령사회에서 어르신 간병에 따른 사회적 부담이 매우 크다"며, "중증 환자부터 단계적으로 간병비 부담을 줄여 국가의 책임을 다하겠다"고 강조했습니다.이는 이재명 정부의 주요 국정과제로, 복지부는 현재 100%인 요양병원 간병비 본인부담 비율을 30% 안팎으로 대폭 낮추는 방안을 추진하고 있습니다.이어 안동병원을 방문한 정 장관은 필수 의료 제공 현장을 둘러보고, 지역 완결적 의료 체계 확립을 위해 '포괄 2차 종합병원'의 역할을 강화하겠다고 밝혔습니다.복지부는 앞으로 포괄 2차 종합병원에 대한 지원 사업을 통해 지역 내 필수 의료 기능을 보완하고 관련 제도를 개선해 나갈 방침입니다.(사진=연합뉴스)