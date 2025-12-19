이 대통령 "재외국민 우편·전자투표 등 참정권 확대 방안 추진"

▲ 이재명 대통령이 19일 정부서울청사 별관에서 열린 외교부(재외동포청)·통일부 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 재외국민의 참정권 확대 방안을 마련하라고 지시했습니다.이 대통령은 오늘(19일), 정부서울청사 별관에서 열린 재외동포청 업무보고에서 "우편·전자투표 등 가능한 참정권 확대 방안을 추진하라"고 말했습니다.김경협 재외동포청장이 이 대통령 지시와 관련해 "우려와 의견도 있다"고 답하자 이 대통령은 "재외국민이 투표를 못 하게 하는 게 목표인 집단이 있어서 그런 것 아닌가"라고 묻기도 했습니다.이 대통령은 "일부 문제가 있더라도, 예를 들어 우편 제도가 미발달해 그렇다면 보완책을 만들면 된다"며 "그것 때문에 우편 투표할 수 있는 다른 나라에 있는 국민의 투표권을 제한한다는 게 말이 안 되지 않느냐"고 지적했습니다.이어 "나라의 주인이 (국민) 아니냐"며, "해외에 나와 있다고 투표를 사실상 못 하게 하면 되겠는가"라고 덧붙였습니다.이 대통령은 지난 해외 순방 일정에서 재외 동포들을 만날 때마다 그들의 참정권을 보장하기 위한 방안 마련을 약속한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)