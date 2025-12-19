"'핑크폰' 될 거면 안 샀지!" '2백만 원' 아이폰, 기이한 현상 [자막뉴스]

애플이 지난 9월 출시한 아이폰 17 프로 일부 제품에서 변색이 일어나고 있다는 후기가 끊이질 않고 있습니다.



특히 아이폰 17에서 새로 선보인 '코스믹 오렌지' 색상에서 변색을 경험했다는 소비자들의 불만이 잇따르고 있습니다.



최근 해외 커뮤니티 '레딧'에선 새 제품은 확연한 오렌지색이지만 사용한 지 2주가 지난 뒤 카메라 섬 부분이 분홍색으로 변했다는 사진이 올라왔습니다.



또 다른 게시물에선 기기 전체가 색이 달라진 모습도 포착됐습니다.



지난 10월 국내 온라인 커뮤니티에서도 "휴대전화를 구매한 지 한 달 만에 케이스에서 뚫려있는 부분만 변색됐다"는 글이 올라오기도 했습니다.



모든 제품에서 이 같은 문제가 발생한 건 아니지만 업계에선 아이폰 17 프로가 처음 적용한 알루미늄 소재 몸체가 산소나 수분과 반응해 산화됐을 가능성을 원인 중 하나라고 보고 있습니다.



애플의 양극산화 밀봉 공정이 일부 생산 라인에서 충분히 이뤄지지 않아 보호 코팅에 문제가 생겼을 수 있다는 분석도 나오고 있습니다.



알루미늄은 티타늄 대비 가볍고 원자재 가격이 저렴한 가운데, 열전도율이 높아 방열 성능을 개선해 기기 발열을 낮출 수 있다는 장점이 있습니다.



다만 내구성이 약하고 자외선에 장시간 노출되거나 표백제 등 화학물질과 접촉할 경우 변색이 발생할 수 있다는 단점도 있습니다.



밝고 채도가 높은 코스믹 오렌지 색상은 특히 변색에 취약한 것으로 전해집니다.



국내에서 아이폰17 프로와 프로 맥스는 각각 179만 원과 199만 원으로 높은 가격에 판매되고 있습니다.



애플은 변색 등 품질 논란과 관련해 공식 입장은 내놓지 않았습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)