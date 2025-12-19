일본 기준금리 인상에…10년물 국채 금리, 19년 만에 2%대로↑

▲ 일본은행

일본의 장기금리 지표인 10년물 국채 금리가 오늘(19일) 채권시장에서 한때 2.005%까지 올랐습니다.일본 10년물 국채 금리가 2%대로 올라선 건 2006년 5월 이후 19년 만에 처음입니다.10년물 국채 금리는 지난 17일 1.98%까지 올랐고, 오늘도 상승세를 이어갔습니다.닛케이는 일본 중앙은행인 일본은행이 기준금리를 '0.5% 정도'에서 30년 만에 가장 높은 수준인 '0.75% 정도'로 인상한 것이 영향을 미쳤다고 설명했습니다.아울러 다카이치 사나에 총리의 이른바 '책임 있는 적극 재정' 기조로 재정 악화가 우려되면서 국채 금리가 상승했다고 분석했습니다.신문은 미국 장기금리 상승도 일본 채권 금리를 끌어올린 요인이 됐다고 전했습니다.국채는 정부가 부족한 자금을 확보하기 위해 발행하는 채권으로 일반적으로 연간 2회 이자를 지급하고 만기가 되면 전액을 돌려줍니다.정부에 채무 변제 능력이 있다고 판단되면 금리가 떨어지고, 반대의 경우 오릅니다.일본은행의 기준금리 인상에도 엔/달러 환율은 큰 변동이 없었습니다.엔/달러 환율은 오늘 오전 155엔대였고, 일본은행의 금리 인상 사실이 알려진 후 156.1엔대까지 올랐지만 다시 155엔대로 내려앉았습니다.일본은행이 금리를 올릴 거란 관측이 이미 금융시장에 널리 퍼져 금리 인상이 환율 시장에 별다른 영향을 미치지 않은 것으로 풀이됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)