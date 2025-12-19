EU, 우크라에 156조 원 지원 합의…정상회의서 극적 타결

▲ EU 정상회의 참석한 젤렌스키 우크라이나 대통령

유럽연합 EU 정상들이 내년부터 2년간 우크라이나에 총 900억 유로, 우리 돈 156조 원에 달하는 무이자 대출을 해주기로 합의했습니다.당초 우크라이나 지원 자금을 러시아 동결 자산을 활용한 '배상금 대출' 방식으로 마련하자는 독일 등과 유럽 공동 채권을 발행해 마련하자는 벨기에 등이 첨예하게 대립해 첫날 합의가 불발됐다는 보도가 나왔지만, 결국 심야 극적 타결이 이뤄진 것으로 추정됩니다.안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장은 현지시간 19일 새벽 SNS에 글을 올려 "2026∼2027년 우크라이나 지원을 위해 900억 유로를 제공하기로 합의했다"고 밝혔습니다.코스타 상임의장은 합의의 구체적 내용은 더 언급하지 않았습니다.로이터 통신에 따르면 프리드리히 메르츠 독일 총리도 EU 정상회의에서 우크라이나를 지원하기 위한 대출 합의가 이뤄졌다고 밝혔습니다.메르츠 총리는 우크라이나에 900억 유로의 무이자 대출이 이뤄질 것이라며 이 자금이 앞으로 2년간 우크라이나의 군사 및 일반 재정 수요를 충족하는 데 충분한 수준이 될 거라고 설명했습니다.또 러시아가 우크라이나에 배상금을 낼 때까지 유럽 내 러시아 자산 동결을 유지할 것이라면서, 우크라이나가 러시아로부터 배상받을 때만 EU로부터 받은 대출을 상환하면 된다고 덧붙였습니다.다만 EU 정상들이 이번에 합의한 900억 유로 대출은 러시아 동결 자산을 활용하지 않고, EU 자체 예산을 담보로 빌려주는 돈이라고 AFP 통신과 파이낸셜타임스 등은 보도했습니다.그간 독일을 필두로 폴란드, 스웨덴, 네덜란드 등은 유럽 납세자들이 부담을 지는 대신 러시아 동결 자산을 활용하는 방안을 지지해왔습니다.하지만 러시아 동결 자산 대부분을 보관하고 있는 벨기에는 반대 입장을 재확인했습니다.EU 회원국에 묶인 러시아 자산 2천100억 유로 가운데 1천850억 유로는 벨기에 중앙예탁기관 유로클리어에 묶여 있습니다.러시아는 이미 유로클리어를 상대로 18조 1천700억 루블 규모의 손해배상 청구 소송을 제기한 데 이어, 유럽 은행들을 상대로도 추가 소송에 나서겠다고 밝힌 상태입니다.(사진=AP, 연합뉴스)