일본은행, 기준금리 0.75%로 인상…30년 만에 '0.5% 벽' 깼다

▲ 일본은행

일본 중앙은행인 일본은행이 오늘(19일) 금융정책결정회의에서 금융시장 예상대로 11개월 만에 기준금리를 인상했습니다.교도통신 등에 따르면 일본은행은 오늘까지 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현재 '0.5% 정도'에서 '0.75% 정도'로 0.25%포인트 인상하기로 했습니다.정책위원 9명 전원이 금리 인상에 찬성했습니다.이에 따라 일본 기준금리는 1995년 이후 30년 만에 최고 수준이 됐습니다.1995년 사실상의 일본 기준금리는 4월 1.75%에서 1.0%로 인하됐고, 이어 9월 1.0%에서 0.5%로 추가 하향 조정됐습니다.이후 일본 기준금리는 0.5%를 넘은 적이 없었습니다.우에다 가즈오 총재가 이끄는 일본은행은 지난해 3월 17년 만에 마이너스 금리 정책을 종료한 것을 시작으로 작년 7월 기준금리를 0∼0.1%에서 0.25% 정도로, 올해 1월에는 0.5% 정도로 각각 올리며 기존 '돈 풀기' 흐름에 고삐를 조여 왔습니다.우에다 총재는 1월 이후 실질금리가 여전히 낮은 상태인 점을 고려해 기준금리를 추가로 올리겠다고 시사해 왔으나, 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책 등을 고려해 3월 회의부터 6차례 연속 금리를 동결했습니다.하지만 일본은행 내에서 트럼프 행정부 관세 정책이 경기와 물가에 끼치는 영향이 예상보다 크지 않다는 견해가 퍼지면서 금리 인상을 단행한 것으로 보입니다.아울러 소비자물가 상승률이 꾸준히 2%를 넘고 있고, 내년 봄 기업의 임금 인상률이 낮지 않을 것으로 전망되는 점도 이번 결정에 영향을 미친 것으로 분석됩니다.일본은행은 물가가 2% 이상으로 안정적으로 오르고, 임금도 함께 상승할 경우 금리를 추가로 인상할 수 있다는 입장을 밝혀 왔습니다.또 엔화 약세로 수입 물가 상승이 지속돼 고물가가 가계를 압박할 가능성이 커진 것도 금리 상승 배경이라고 교도통신이 해설했습니다.'책임 있는 적극 재정'을 내세운 다카이치 사나에 총리는 이러한 점을 고려해 일본은행의 금리 인상을 용인한 것으로 보입니다.우에다 총재는 지난 1일 강연에서 "(금리) 인상 여부에 대해 적절히 판단하고자 한다. 정책금리를 올린다고 해도 완화적 금융환경의 조정이며 경기에 브레이크를 거는 것은 아니다"라며 금리 인상을 시사한 바 있습니다.금융시장 일각에서는 일본은행의 기준금리 인상 속도가 더디다는 지적도 나오고 있지만, 일본은행의 올해 전체 금리 인상 폭인 0.5%포인트는 상당히 높은 것이라고 니혼게이자이신문(닛케이)이 해설했습니다.이 신문은 일본은행이 1990년에 금리를 1.75%포인트 올린 이후 최대 인상 폭이라고 의미를 부여했습니다.이 기간에 일본은행의 연간 최대 금리 상승 폭은 지난해의 0.3%포인트 정도였습니다.닛케이는 "역사적인 금리 인상을 계기로 시장에서는 2026년 금리 인상이 어떻게 될지 관심이 커지고 있다"며 2026년 말에는 1.0% 이상까지 오를 것이라는 견해가 우세하다고 전했습니다.